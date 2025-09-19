Política

Elecciones 2025, en vivo: Fuerza Patria y el “Turco” García presentaron sus primeros spots de campaña

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

El próximo 26 de octubre
El próximo 26 de octubre serán las elecciones legislativas a nivel nacional (Foto: AP/Gustavo Garello)

Argentina atraviesa un año marcado por el proceso electoral. Tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se dirige a los comicios legislativos programados para el 26 de octubre de 2025. Esta elección definirá la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, cumpliendo con lo establecido por la Constitución en lo que respecta a la renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día, los ciudadanos votarán para escoger nuevos miembros del Parlamento nacional, ya que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad del cuerpo, y 24 lugares en el Senado, equivalente a un tercio de sus integrantes.

22:18 hsHoy

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

Intendentes y candidatos en la lista de Fuerza Patria se reunieron en Ensenada, convocados por Kicillof. El kirchnerismo hizo hincapié en la situación de la ex presidenta y pidió el acompañamiento a la movilización de este sábado

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

La reunión de Fuerza Patria
La reunión de Fuerza Patria en Ensenada

“Es inadmisible que el peronismo vaya a una elección con su principal dirigente, como lo es Cristina, sin la posibilidad de competir”. La frase se escuchó este viernes en el encuentro que intendentes de Fuerza Patria y candidatos a diputados nacionales —además de legisladores y quienes compitieron en las elecciones del pasado 7 de septiembre— compartieron en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada. La dirigencia peronista llegó al municipio que gobierna Mario Secco, convocados por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

21:27 hsHoy

La DINE lleva adelante una campaña federal para la implementación de la Boleta Única Papel

Equipos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), organismo dependiente del Ministerio del Interior, recorrieron en en últimas semanas las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Chaco y Formosa en el marco del programa federal de capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), con el objetivo de difundir su instrumentación, alcances y beneficios.

La agenda continuará en las próximas semanas en Jujuy (22 al 25 de septiembre), donde la DINE participará en actividades en el marco de la Semana de los Estudiantes; en Misiones (29 de septiembre al 1 de octubre); y en Córdoba (29 de septiembre al 2 de octubre), con acciones que incluyen desde una charla abierta en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y otras para jóvenes electores. En paralelo, habrá presencia en los aeropuertos de estas tres provincias con acciones de difusión y entrega de materiales.

De manera permanente, la DINE también desarrolla acciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con actividades en estaciones de tren, oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renaper), aeropuertos, el Palacio Libertad y el CeNARD. Asimismo, se llevan adelante capacitaciones en escuelas y universidades.

Las campañas de concientización sobre la BUP, el nuevo instrumento de votación para las elecciones generales legislativas 2025, buscan que la ciudadanía conozca en profundidad el funcionamiento y los beneficios de este instrumento, concebido para consolidar un proceso electoral más transparente, equitativo y eficaz en todo el país.

21:24 hsHoy

“Sumar fuerzas para frenar a Milei”: lanzaron el primer spot de campaña de Fuerza Patria

Primer spot de campaña de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria presentó este viernes el primer spot de campaña de sus candidatos en la provincia de Buenos Aires.

El video incluye imágenes de los principales referentes del espacio y se organiza en torno a la consigna “Sumar fuerzas para frenar a Milei”.

“Nos jugamos mucho. Nos jugamos la posibilidad de frenar a Milei. Este gobierno ya ha fracasado y desde el Congreso vamos a trabajar para limitar el daño, para que no sigan destruyendo y para que se devuelva lo que le están sacando a los más humildes”, manifestó Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional del espacio en territorio bonaerense.

Cristina Kirchner, por su parte, no emitió mensajes, pero se sumó compartiendo en X la publicación de Taiana.

21:18 hsHoy

El “Turco” García presentó su primer spot de campaña: “No es con gritos, es con propuestas”

El Turco García presentó su primer spot de campaña

El “Turco” Claudio Omar García presentó este viernes su primer spot de campaña como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“No es con gritos, es con propuestas”, es el mensaje que resume el video difundido en redes sociales por el propio ex futbolista de Huracán, Racing Club y la Selección Argentina.

En la lista del Partido Integrar, García estará acompañado por Graciela Balestra, psicóloga especialista en temas de diversidad y género, y Daniel Amoroso, ex legislador porteño y presidente de ese espacio político.

21:10 hsHoy

Randazzo: “Milei critica a Schiaretti porque está preocupado”

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, sostuvo este viernes que “Milei critica a Schiaretti y a Provincias Unidas porque está preocupado”.

De ninguna manera la propuesta de Schiaretti de eliminar impuestos distorsivos es irresponsable, porque de hecho lo que plantea funciona en otros países, como Brasil”, defendió a su compañero de espacio político durante una visita a Bahía Blanca que realizó junto a las también candidatas Margarita Stolbizer y Danya Tavela.

21:05 hsHoy

Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei por las críticas a su propuesta fiscal: “Miente descaradamente”

El ex gobernador y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas detalló nuevamente su plan, luego de que el Presidente dijera que implicaría “elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”

Juan Schiaretti le respondió a
Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei desde sus redes sociales

Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, le respondió este viernes a Javier Milei, quien durante su discurso en la Bolsa de Comercio de su provincia criticó la propuesta fiscal del ex mandatario local y asegurara que ese plan implicaría “elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”.

21:05 hsHoy

Milei atribuyó la suba del riesgo país al “pánico político” y cuestionó: “Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”

El Presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba luego de una semana de incertidumbre en los mercados. Recordó el “flan” de Alfredo Casero, le contestó a quienes piden autocrítica y reconoció “una pausa” en la economía

El presidente Javier Milei atribuyó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país esta semana, que este viernes llegó casi a los 1500 puntos básicos como consecuencia de una fuerte baja de los títulos públicos argentinos.

21:05 hsHoy

Mauricio Macri reaparecerá el próximo martes para apoyar a los candidatos del PRO, en medio de semanas difíciles para el Gobierno

El encuentro se realizará en la sede partidaria de la calle Balcarce, a puertas cerradas. Será el primer movimiento político del expresidente tras la derrota en Buenos Aires y de cara a las elecciones de octubre

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

El expresidente Mauricio Macri (Gustavo
El expresidente Mauricio Macri (Gustavo Gavotti)

El Gobierno encadenó en los últimos días una serie de incómodas derrotas políticas: la elección bonaerense del 7S, los rechazos del Congreso a los vetos presidenciales a la ley de aumento de financiamiento universitario, la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, y al reparto de ATN a las provincias. En simultáneo, la economía muestra signos de turbulencia. En ese contexto reaparecerá Mauricio Macri, el próximo martes, para apoyar a los candidatos del PRO de cara a los comicios de octubre.

