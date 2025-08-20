Nuevo miércoles de marchas en el Congreso: cuáles son los tres reclamos que confluyen mientras se sesiona en Diputados

Nuevo miércoles de marcha en el Congreso de la Nación: organizaciones de personas con discapacidad, jubilados y trabajadores estatales se concentran en el centro porteño (RS Fotos)

En un miércoles de marcha en el Congreso de la Nación, organizaciones y familiares de personas con discapacidad se manifiestan en el centro porteño mientras se discute en la Cámara de Diputados el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en el sector.

En ese sentido, en las próximas horas, se sumarán a la concentración en la Plaza del Congreso la habitual marcha de jubilados que se realiza todos los miércoles, para pedir por el aumento en los haberes y en las pensiones.

Piden que se rechace el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad (RS Fotos)

Además, los trabajadores estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán a la movilización, en medio del paro de 24 horas que anunciaron en toda la Administración Pública Nacional.

La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados.