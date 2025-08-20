Nuevo miércoles de marchas en el Congreso: cuáles son los tres reclamos que confluyen mientras se sesiona en Diputados

En un miércoles de marcha en el Congreso de la Nación, organizaciones y familiares de personas con discapacidad se manifiestan en el centro porteño mientras se discute en la Cámara de Diputados el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en el sector.
En ese sentido, en las próximas horas, se sumarán a la concentración en la Plaza del Congreso la habitual marcha de jubilados que se realiza todos los miércoles, para pedir por el aumento en los haberes y en las pensiones.
Además, los trabajadores estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán a la movilización, en medio del paro de 24 horas que anunciaron en toda la Administración Pública Nacional.
La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados.
La actriz Valentina Bassi, una de las voces que se convirtió en referentes de la lucha de las personas con discapacidad, habló en medio del reclamo que se lleva adelante en el centro porteño y solicitó que los diputados rechacen el veto que impulsó el Poder Ejecutivo.
“Es un miércoles muy especial. Necesitamos que los diputados y las diputadas rechacen el veto. Esto ya se votó en el Congreso, ahora es como volver empezar. Necesitamos que entiendan que hoy tiene el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la están pasando espantoso o entorpecérselas y arruinárselas”, señaló la actriz Valentina Bassi, quien ya se transformó en una de las referentes de estas manifestaciones.
Y agregó: “Está en ellos, si levantan la mano o no, ese poder. Necesitamos que los diputados nos entiendan y voten a favor de las personas con discapacidad”.
Sobre la vigilia que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, aseguró que fue “muy conmovedor” y añadió: “Esta era una ley evitable si el Ejecutivo cumplía con lo que tenía que cumplir”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha este miércoles 20 de agosto, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, en una convocatoria que se extiende a las provincias y municipalidades del país. Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que habitualmente se presentes los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.
Activistas, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad esperan por la decisión que tome la Cámara de Diputados ante el veto del presidente Javier Milei sobre la ley de emergencia específica para el sector, que establece la actualización de las asignaciones y montos de las prestaciones del sector.
La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor. La primera en debate es la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.