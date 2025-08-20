Política

Diputados, en vivo: se votan los vetos de Milei a jubilaciones, emergencia en discapacidad y más proyectos

El Gobierno dijo que no podrá aplicar las medidas por falta de recursos. “Si no, volvemos a la etapa kirchnerista que todo se soluciona con dinero imaginario”, advirtió Guillermo Francos

Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor. La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.

13:27 hsHoy

Brouwer de Koning adelantó su voto y apoyará las leyes de jubilaciones y discapacidad en Diputados

Gabriela Brouwer de Koning, diputada
Gabriela Brouwer de Koning, diputada de la UCR

La diputada radical por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, confirmó que acompañará el rechazo a los vetos presidenciales y adelantó su voto a favor del aumento de las jubilaciones y de la declaración de emergencia en discapacidad. “Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad”, señaló al justificar su postura.

Brouwer de Koning cuestionó además la falta de iniciativas del Ejecutivo tras la sanción de las leyes, al advertir que “el Gobierno tuvo muchas oportunidades de actuar, de proponer alternativas, de redistribuir partidas, de tratar el presupuesto nacional o presentar la reforma previsional que siempre anuncia, pero eligió no hacerlo”. En ese marco, afirmó que mantendrá la misma línea que en votaciones anteriores: “con coherencia, con responsabilidad, colaborando con el equilibrio fiscal y poniendo a las personas en primer lugar”.

12:12 hsHoy

Diputados: cómo están los votos para la sesión clave por la suba de jubilaciones y la emergencia en discapacidad

En la oposición confían en tener el número para atender el reclamo de los discapacitados, pero necesitan de los radicales de De Loredo para avanzar con la insistencia sobre el ajuste jubilatorio

David Cayón

Por David Cayón

El bloque de diputados de
El bloque de diputados de la UCR que encabeza Rodrigo De Loredo es considerado clave en los próximos debates (REUTERS)

La oposición avanza. Conversa, cruza mensajes y busca cerrar acuerdos para alcanzar los dos tercios que le permita avanzar este miércoles en Diputados en la insistencia en el ajuste para las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad. También se va a tratar el veto a la vuelta de la moratoria previsional, pero en este caso en todos los bloques dan por descartada la posibilidad de que la oposición se imponga.

Leer la nota completa
12:10 hsHoy

Antes de la sesión, el Gobierno dice que no podrá aplicar las leyes si la oposición revierte los vetos

“No tenemos recursos para enfrentar eso”, dijo Guillermo Francos. Diputados intentará insistir en las leyes de Emergencia en Discapacidad y aumento a las jubilaciones. El Poder Ejecutivo vinculó la estrategia opositora con las elecciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios. Según el funcionario, el Poder Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

Leer la nota completa
12:10 hsHoy

Con final abierto, el Gobierno enfrenta una mega sesión para sostener los vetos que podrían impactar en la campaña

Si la oposición logra imponerse, los proyectos tendrán un alto costo fiscal. El oficialismo aún no pudo asegurarse el número para bloquear las iniciativas por las tensiones con los gobernadores y los “heridos” en los cierres de listas

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Martín Menem, presidente de la
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

El gobierno de Javier Milei enfrentará hoy una mega sesión en la Cámara de Diputados con una agenda muy incómoda por su alto impacto social y fiscal. A pocas horas del inicio del debate, el panorama todavía es incierto porque las recientes tensiones con los gobernadores por el reparto de fondos y los “heridos” que dejaron los cierres de listas en todas las provincias podrían inclinar la balanza en contra de los libertarios.

Leer la nota completa

