Elecciones en CABA 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos a dos días de la veda

Vidal criticó a Bullrich y Larreta: “Si te vas del partido después de una derrota, la responsabilidad es tuya” La jefa de campaña del PRO acusó de Horacio Rodríguez Larreta de favorecer al kirchnerismo al presentarse por fuera del partido amarillo

La jefa de campaña del PRO aseguró que “si te vas del partido después de una derrota, la responsabilidad es tuya” (Video: Gelatina)

María Eugenia Vidal, la diputada nacional y jefa de campaña del PRO, apuntó contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por sus decisiones políticas tras las elecciones presidenciales de 2023 y de cara a los comicios porteños. “Si vos te vas después de una derrota y dejás de ser parte, me parece que la responsabilidad no es del lugar donde fuiste, sino que es tuya“, analizó y sumó: ”Yo no cambio de partido y mi partido no cambió”.