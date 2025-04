Elecciones en CABA 2025, en vivo: en la previa al debate, Lospennato y Santoro discutieron por el subte y la coparticipación

“No tengo un mango”: el presupuesto de Paula Oliveto para la campaña

“ No tengo un mango ”, contó anoche en declaraciones a TN , mientras debatía sobre los costos que pueden representar la cartelería en la vía pública.

“Yo quería una espectacular con mi cara, esos que están en la autopista. Salen 40 millones de pesos”, contó la dirigente alineada con Elisa Carrió. Y bromeó con la respuesta que le dio el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente del partido. “Andá al psicólogo, el espectacular no lo vas a tener”, parafraseó Oliveto. “Maxi me sacó corriendo, yo quería verme alguna vez en una foto grande. Me dijeron ‘de ninguna manera’”, graficó.