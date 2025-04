Elecciones CABA 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires, minuto a minuto

Leandro Santoro: “Sea cuál sea el resultado de la elección se termina el ciclo del PRO”

“En 2 años no hay más PRO”, definió Santoro, quien se presenta como la cabeza de la boleta de la lista integrada por el peronismo de Unión por la Patria. Según el diputado nacional, la CABA “es una ciudad abandonada” y calificó el mandato de Jorge Macri como “la peor gestión del PRO desde que se inició el ciclo”. “No vive la ciudad, no ama la ciudad”, sostuvo, en declaraciones con el canal de streaming “Azzaro al horno”.