Diputados, en vivo: el oficialismo busca revalidar a Martín Menem en la Presidencia de la Cámara baja

Menem tiene el camino despejado para ser reelecto presidente de Diputados a pesar del fuerte malestar opositor El oficialismo confía en que logrará el quórum pero las ausencias y las abstenciones podrían marcar la sesión. La disputa entre el PRO y la UCR por la vicepresidencia segunda

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Adrian Escandar)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encamina a ser reelecto al frente del cuerpo a pesar del malestar reinante entre los principales bloques de la oposición. Si bien las bancadas de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los espacios provinciales no quisieron adelantar sus posiciones, dejaron trascender que el quórum no estará en peligro. No obstante, el dato político de la jornada podrían ser las ausencias y las abstenciones.