Cámara de Diputados, en vivo: comenzó la sesión por las modificaciones a la ley de ludopatía y juego online

Los legisladores hacen un minuto de silencio por los ex dirigentes fallecidos en las últimas semanas

Antes del inicio del temario de la sesión especial, el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió un minuto de silencio por el ex diputado del PRO, Héctor Stefani; el ex funcionario de Salud, Ginés González García; el ex legislador, Lorenzo Pepe; y Don Emilio Monzó.