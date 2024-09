Al Gobierno no le dan los números para privatizar Aerolíneas y en el Congreso interpretan el decreto como un gesto más político que práctico

El Presidente firmará un decreto para acelerar el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó hoy que el Ejecutivo firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Según explicó el funcionario, lo que buscará la Casa Rosada es avanzar con un tratamiento de “preferencia” en el Congreso de la Nación. La noticia generó desconcierto entre los legisladores que esta semana comenzaron el debate de dos proyectos de ley que apuntan a privatizar a la compañía y que tienen programado un nuevo encuentro del plenario de Comisión de Transporte y de Presupuesto y Hacienda para la semana que viene.

El concepto de “tratamiento de preferencia” al que alude la ley citada por Adorni implica que el tema debería ser tratado en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Es decir, se podría habilitar el martes de la próxima semana que está pautado una nueva sesión para tratar boleta única de papel. Sin embargo, para que eso suceda, se necesitan números que el oficialismo hoy no parece tener.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 130 y subsiguientes, establece que una moción de preferencia es “toda proposición que tenga por objeto anticipar el momento en que, con arreglo al reglamento, corresponde tratar un asunto, tenga o no despacho de comisión”. En otras palabras, se emplaza al recinto para tratarlo en una fecha determinada que puede ser la próxima sesión sin importar si el debate en comisión terminó o no.

El problema con el que se enfrenta la estrategia del Gobierno son los números porque la idea apuntaría a avanzar sin despacho de comisión con el fin de acortar los tiempos. Para eso deberá conseguir, según establece el reglamento “las dos terceras partes de los votos emitidos”, es decir, 172 votos sobre 257 diputados. Este número hoy parece muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que Unión por la Patria y la izquierda suman 104 diputados. Es en este esquema que algunos sectores entienden que lo que hizo el gobierno fue un posicionamiento político y no práctico. “Lo hacen para cambiar el eje de la conversación que hoy son los números de pobreza. Saben que no tienen los votos necesarios para esto”.

Esta semana comenzó el debate de la privatización en la Cámara de Diputados

Es en este aspecto que los bloques de la oposición tomaron con sorpresa el anuncio del Ejecutivo y empiezan a establecer diferentes hipótesis de los por qué del anuncio. Mucho más después de que enviaran al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al vice jefe de Gabinete, José Rolandi, a la primera reunión de la comisión que discute los dos proyectos. Uno de los proyectos privatizadores es del diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el otro es del diputado del PRO Hernán Lombardi.

Desde la Casa Rosada habían adelantado que iban a apoyar ambos, sin embargo, sólo hicieron un encuentro con los diputados amarillos. Desde el bloque de la CC señalaron a Infobae que van a “esperar a que se publique la norma para ver qué dice”. Pero a la hora de analizar los por qué, se inclinan por algo más trivial: “les da bronca que el que tiene más posibilidades de avanzar sea un proyecto de la Coalición Cívica”.

Desde el bloque Encuentro Federal fueron un poco menos indulgentes respecto los por qué de la decisión de la Casa Rosada. En la reunión de comisión cuestionaron los proyectos porque entienden que no explican cómo se va a hacer la privatización, aunque adelantaron que dependería de esa respuesta -que no pudieron dar los funcionarios del Ejecutivo- el posicionamiento a seguir.

El diputado Oscar Agost Carreño, de EF, se mostró contrario al anuncio del Gobierno y dijo que “con los antecedentes argentinos, ¿qué empresario compraría Aerolíneas Argentinas sin una ley robusta del Congreso que avale la venta y las condiciones comerciales? ¿Cuánto pagaría? El que tiene el capital para adquirir una aerolínea no va a arriesgarse a terminar litigando en tribunales argentinos”.

“El Gobierno, que en campaña propuso entregar Aerolíneas a los empleados y ahora anuncia su privatización por decreto, debería definir con claridad qué quiere hacer, mostrar lo auditado en estos 10 meses, explicar su plan al Congreso y lograr que la sociedad y los legisladores se convenzan de que es el camino correcto. No saber cómo resolver una discusión salarial con los gremios no puede determinar la estrategia sobre qué hacer con la aerolínea de bandera”, agregó.

Respecto de este último punto, otra fuente del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto dijo que el anuncio “ratifica lo que respondió Mogetta a la pregunta de Nicolás Massot: como no pueden resolver la paritaria y el conflicto gremial, se quieren deshacer de la empresa. Como no saben gestionar, van por la fácil: rompen o apagan el Estado”.

Por el lado del radicalismo las definiciones parecen las mismas. “Sin el número para el tratamiento es imposible. Esto se encamina a un tratamiento en comisión y de ahí al recinto que, con dictamen, se puede hacer una moción de preferencia y con la mitad más uno impulsar su tratamiento aunque no esté en el temario”, explicó una fuente del bloque de la UCR.

Germán Martínez de Unión por la Patria aseguró que “Milei quiere conseguir por DNU lo que el Congreso no le habilitó en la ley bases. Fue el Congreso el que sacó a AA del listado de empresas sujetas a privatización. Intentar ahora por DNU deja en claro que a Milei no le importa en lo más mínimo el acuerdo político con los bloques “dialoguistas”. “Impulsar por DNU la privatización de AA es una aberración jurídica. Eso no pasa el control de inconstitucionalidad de un juzgado municipal de faltas. Nosotros vamos a defender nuestra Aerolínea de bandera. Lo hicimos siempre y lo haremos ahora”, sentenció el presidente del bloque de UP en Diputados.