Paro aeronáutico, en vivo: las últimas noticias sobre la medida gremial y el estado de los vuelos

“Hubo tiempo para encontrarle una alternativa al conflicto”

El secretario general de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, señaló que el paro de los trabajadores de los 27 aeropuertos del organismo del país “fue convocada hace una semana” y que no hay voluntad del Gobierno por resolver el reclamo. “ Creo que hubo tiempo y margen necesario para encontrarle una alternativa al conflicto . No fue ni un paro sorpresivo ni una acción gremial que trató de extralimitarse por fuera de la esencialidad que tenemos”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

El dirigente sindical hizo énfasis en que la huelga no tiene una afectación directa en los usuarios y servicios esenciales de los aeropuertos. “Las aeronaves que están llegando con pasajeros son atendidas normalmente en su posición, lo que se deja de prestar servicios son aquellas tareas que se hacen en la partida de aeronaves, en tanto que no sean de carácter esencial”, apuntó, y responsabilizó al Gobierno por no haber implementado medidas de conciliación obligatoria o instancias de diálogo.