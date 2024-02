Alberto Benegas Lynch: “Los comedores piden un tipo de calidad de comida y después compran porquerías o la venden”

Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch denunció este jueves que los comedores “piden un tipo de calidad de comida y después compran porquerías o la venden”, en medio del reclamo de las organizaciones sociales por la entrega alimentos, que fue paralizada por la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La funcionaria busca implementar un sistema para que solo reciban ayuda aquellas entidades que cumplan con los requisitos.

“Sé lo que están haciendo, les están pidiendo (a los comedores) la información absolutamente básica, dado que todo es un relajo absoluto. Los comedores piden un tipo de calidad de comida y después compran porquerías o la venden. No estoy generalizando, es el marco, no digo que todos sean así”, alertó Benegas Lynch durante una entrevista radial en FutuRock. Además, le reclamó a las entidades involucradas que brinden los datos que el Gobierno solicita: “Deben haber merenderos que lo hacen como debe ser. Pero estoy pidiéndole a la gente que lidera esto que pasen los datos que están pidiendo, que son dos estupideces”.

Para justificar sus declaraciones, el diputado agregó: “Si supieran la gente desesperada que me dice que los llamemos a ellos porque se afanan la comida. Para que lleguen los recursos es que los que lideran esto tienen que mandar los datos y así el Gobierno manda el dinero”. Al ser consultado sobre por qué se habría cortado la asistencia a los merenderos por un grupo reducido que no cumple los requisitos, Benegas Lynch dijo: “No me animaría decir que el 90% (de los comedores) camina bien. Las víctimas del sistema tienen un cheque en blanco de Petovello para duplicar las asistencias”.

En medio de los reclamos, desde el Ministerio de Capital Humano aseguran que se destinarán más de 1,5 billones de pesos en programas alimentarios (AP)

Desde Capital Humano, funcionarios que trabajan con Pettovello afirman que la entrega de alimentos secos se normalizará en las próximas semanas, cuando se completen las licitaciones que la nueva administración puso en marcha y que la asistencia “está llegando de manera directa a los responsables de los comedores para que ellos mismos compren los alimentos” y aseguran que esta cadena seguirá así, “sin intermediarios a medida que rindan los gastos”.

Desde la UTEP afirman que esto no es así, que hay más de 40 mil comedores a los que no se asisten y que se está “desfinanciando la ayuda social a los sectores más vulnerables”.

La administración de La Libertad Avanza anunció un cambio de modalidad en todas las áreas sociales. Entre ellas, “transparentizar las compras”, cortar con la “cartelización” de las empresas que ganaban las licitaciones o eran adjudicadas de manera directa; mejorar la calidad de los alimentos que se derivaban a los comedores y merenderos, y “abaratar costos” ya que se descubrieron “sobreprecios de hasta un 500%”, entre otros puntos.

Este jueves por la mañana se realizó una movilización frente al Ministerio de Capital Humano bajo la consigna “en defensa de la tierra, el techo y el trabajo”. Había representantes del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) referenciado en Juan Grabois; el Movimiento Evita, liderado por el ex funcionario del Frente de Todos Emilio Pérsico; el Frente Popular Darío Santillán, liderado por Dina Sánchez; Somos/Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es otro ex funcionario, Daniel Menéndez y entre otras organizaciones la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el ex diputado Juan Carlos Alderete.

En el comunicado que firmaron los organizadores se asegura que las “jornadas de lucha” son para “defender el trabajo de la economía popular” y “no dar marcha atrás en los derechos ganados”. El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, afirmó que las acciones de lucha continuarán en los próximos días. “Vamos a seguir insistiendo con el problema de la emergencia alimentaria.