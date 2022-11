Patricia Bullrich: “El Gobierno está en una situación casi terminal”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich (Prensa Patricia Bullrich)

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre la situación económica del país y criticó los dichos de la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos. “A todos nos gusta el fútbol pero los que tenemos responsabilidades en el gobierno o en la oposición tenemos que ocuparnos de los problemas de la sociedad”, expresó.

En diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, la precandidata a presidenta de la Nación se refirió a las declaraciones realizadas días atrás por la titular de la cartera laboral, quien insinuó que ganar el Mundial era prioritario a bajar la inflación. “Sabemos que están haciendo una estrategia de ganar tiempo, sin resolver los problemas de fondo del país, sin animarse a resolverlos, porque resolverlos significa un esfuerzo fiscal, un esfuerzo monetario muy grande y este gobierno no lo está haciendo”, afirmó Bullrich.

“Esto entra dentro de una estrategia de ganar tiempo y que la realidad se tape con pan y circo, ni siquiera pan, con circo nada más”, dijo.

En esta línea, la líder de la oposición aseguró que el Gobierno “está en una situación casi terminal” y advirtió: “Me asustan las palabras del viceministro Rubinstein cuando dice que estamos a las puertas de un Rodrigazo”.

Por otra parte, al ser consultada por la interna del interbloque de Juntos por el Cambio, Bullrich afirmó que la coalición cuenta con un “proyecto común” que implica “una decisión de cambio estratégico en el régimen económico, educativo, de seguridad y de lucha contra el narcotráfico”.

Patricia Bullrich. La referente del PRO es una de las precandidatas a Presidente de Juntos por el Cambio

“Ya hemos tenido muchas experiencias de gobierno que comenzaron bien y luego terminaron cediendo a las presiones corporativas, mafiosas, y eso no va. El cambio tiene que ser de fondo, tiene que ser valiente y hay que animarse”, señaló.

En este marco, la dirigente del bloque opositor hizo énfasis en la importancia de “diferenciar la chicana de lo que pueden ser las miradas políticas” y añadió que “cuando uno tiene una mirada política la tiene que defender porque le está mostrando a la sociedad cuál es el camino que va a elegir”.

“Hay que hablar con claridad y yo creo que la claridad no es chicana. Cuando uno hace una discusión respecto a temas de orden público, de piquetes, de planes sociales, de temas de la economía, está planteando políticas y estrategias. Lo que no podemos confundir es un debate sano democrático en el seno de una coalición, con la chicana”, destacó la referente del PRO.

En tanto, la ex ministra de Seguridad hizo referencia a la posibilidad de realización de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y afirmó que “tiene que haber internas a nivel nacional” para mostrar “los proyectos, la personalidad y el cómo se van a hacer esos cambios”.

“Creo que ahí es donde hay una capacidad de elección de la gente”, expresó.

Además, Bullrich indicó que, en caso de no llegar a un acuerdo para realizar las PASO, se llevará adelante una interna abierta dentro de la coalición. “¿Cuáles van a ser los candidatos? Aún no lo sabemos. Yo sé que va a ser Horacio (Rodríguez Larreta), que voy a ser yo. Yo siento que a mí me tocó un momento histórico, que me puso en este lugar”, sostuvo.

Finalmente, destacó la posibilidad de volver a unir fuerzas entre con el radicalismo: “No sabemos si va a haber algún candidato radical, creo que va a haber candidatos radicales y del PRO juntos”.

“Yo creo realmente en la coalición de gobierno, en fórmulas cruzadas, me parece que es bueno”, concluyó la dirigente de la oposición.

