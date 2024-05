Cinthia Fernández, durísima por el romance de Matías Defederico con su examiga y mamá de una compañera de sus hijas

Cinthia Fernández analizó el nuevo romance de Matías Defederico (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Después de una larga batalla judicial con su expareja, Cinthia Fernández logró obtener una compensación económica. En ese contexto, Matías Defederico decidió ceder su parte de la casa a sus tres hijas, como forma de saldar la deuda de alimentos que mantenía y anticiparse a futuros reclamos. Esto permitió calmar un poco las tensiones en la relación... hasta que el exfutbolista blanqueó que está en pareja con Agustina, la mamá de una compañera del colegio de las niñas.

“(La novedad) es de hace rato. Nuestras hijas eran íntimas y ella venía a mi casa y tomaba mate, de hecho un día buscamos su alianza porque en ese momento se estaba separando, la verdad que no me interesa”, expresó Fernández al ser consultada sobre el tema en una nota con el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

Y siguió: “Ella actuó mal, pero no porque esté con él (por Defederico). Yo feliz, imagínate. El tema son las distintas actitudes que tomaron, me importa poco y tampoco me duele, me chupa un huev... Me molesta que no se sientan a explicarles a las chicas, cuando ellas son amiguitas en el colegio”, agregó.

Tras emitir los dichos de la bailarina, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló más información sobre cómo se inició el vínculo entre el deportista y su actual pareja. “Me cuentan que la chica venía engañando a su marido con Defederico. Y qué cambio tan desfavorable, porque después de separarse de su marido tuvo que volver a trabajar y a tomar el colectivo. Antes llevaba una vida de millonaria”, sostuvo Paula Varela. “Matías ahora lo hace público también porque es una forma de darle una vuelta a Cinthia, después del acuerdo al que llegaron”, sumó el periodista Matías Vázquez.

Matías Defeferico blanqueó a su novia y se confirmó que era amiga de Cinthia Fernández

Divorcio, acuerdo legal y blanqueo

La bailarina y el exfutbolista se separaron en 2018 y desde entonces estaban enfrentados judicial y mediáticamente por la cuota alimentaria correspondiente a las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9, las tres hijas que tuvieron mientras estuvieron juntos. Finalmente, tras años de cruces por la custodia y manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, la expareja alcanzó un acuerdo legal.

“Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin”, contó Cinthia, con la emoción a flor de piel, para luego publicar un video celebrando junto a su abogado, Roberto Castillo.

“Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas por el que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, siguió Cinthia y le agradeció a su abogado, por la lucha en Tribunales y por haber logrado “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”.

Cinthia Fernández celebró el final de su conflicto legal con Matías Defederico

Después de haber resuelto la situación legal, Defederico confirmó públicamente su nueva relación, con Agustina, quien casualmente es una de las madres de las compañeras del colegio al que asisten sus hijas.

El tema ya había tenido una breve exposición mediática, que en su momento pasó como una de las tantas peleas entre los ex, pero ahora cobra relieve debido al posteo de Defederico. En noviembre del 2020, cuando Cinthia era panelista de LAM, se mostró furiosa con el padre de las menores. “Hablé con ella y le dije que tuvo cero códigos. Me dijo que no lo supo manejar. Son dos boludos de 30 años”, explicó, por entonces, la bailarina al hablar del tema en el programa de Ángel De Brito.

Según contó Fernández en aquel momento, su enojo fue porque supo que hicieron colecho con una de sus hijas. “No le da la cabeza. A ninguno de los dos. Con la hija de ella no hizo eso. Lo hicieron con mi hija. Y no le explicaron nada. ¡Él como padre! Porque las nenas pasan a ser familia. Hay un proceso que se lo tenés que explicar”, insistió.