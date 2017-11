En este sentido, Varela destacó que en dos ocasiones recibieron a Böckel en el Congreso para presentar los respectivos informes de gestión de la Defensoría. Pero en los resultados de esa comisión no parecen existir grandes avances al respecto: en la página web de la comisión no se registra evento alguno realizado este año y en la última actividad propuso para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura a Alberto Luchetti. Desde esta comisión parlamentaria no se conoce, al menos públicamente, algún informe de gestión o auditoría de control de la Defensoría del Pueblo.