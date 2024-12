Sacerdote dio sermón con dura reflexión para Christian Cueva: “Borracheras y vicios matan el talento”

El cura y sus insólitas palabras contra el mediocampista. Créditos: Difusión

La actualidad de Christian Cueva es una de las más difíciles de definir. Si bien hay posibilidades de que siga su carrera en Cienciano del Cusco, también se habla de que espera ofertas del extranjero. A la par, se supo que estrenó su carrera musical cantando, grabando una canción, y como muchas veces, fue primera plana de noticias no relacionadas al deporte rey. En esta ocasión, en plena inauguración de una campo deportivo ubicada en Ladero, Trujillo, al mediocampista le tocó vivir un incómodo momento con un sacerdote, quien acudió al evento para ofrecer la bendición y la prédica religiosa.

En el momento en el se iba a recibir los aplausos de su estreno, un cura tomó la palabra. Lo que no se esperaba Christian Cueva fue que su sermón se basó en el ejemplo que no deben seguir los jóvenes. Estas fueron sus palabras: “Tenemos a un representante del fútbol peruano, Christian Cueva, y que el señor regala los talentos, pero también nosotros somos responsables de cómo las borracheras y los vicios matan y entorpecen los talentos de la juventud. Por eso es importante que los niños y los jóvenes desde temprana edad empiecen siempre a cuidar de ese talento que Dios les ha regalado”.

“El deporte es lo más sano que puede haber en el mundo. Es lo más sagrado que podemos regalarle también a los jóvenes como sanos momentos de recreación. Y por eso quiero bendecir este lugar”, sentenció el encargado de dar la palabra de Dios en la iglesia católica. Sin dudas, un momento que el volante nacional de 33 años no podrá olvidar jamás. A pesar de lo sucedido, Cueva continuó con sus actividades y se tomó fotos con las personas presentes en dicha celebración.

Christian Cueva que se mantiene en el ‘ojo de la tormenta’ desde hace mucho tiempo. Sus constantes actos de indisciplina y su bajo rendimiento futbolístico en comparación a lo que nos tiene acostumbrados han sido foco de críticas. Desde hace mucho tiempo, las novedades de ‘Aladino’ están basadas en distintas situaciones, pero ninguna relacionada a la razón por la que una parte del Perú todavía lo quiere. Se espera, para el bien del fútbol de este país, que pronto vuelva a su mejor nivel, pues a su edad todavía podría dejarle algo más al balompié nacional.

¿Christian Cueva continuará en Cienciano?

Guido Gallegos, directivo de Cienciano, brindó declaraciones a la prensa y se refirió al posible futuro de Christian Cueva en el equipo cusqueño: “Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno. Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. El está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador. Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”.

¿Cueva es cantante o futbolista?

Si bien Carlos Zambrano cuestionó públicamente la nueva faceta de cantante del mediocampista. Sin embargo, a su turno, Christian Cueva se encargó de responderle: “Aún sigo vigente en el fútbol y mi vida es el fútbol. También saben y conocen que la música es una parte de mi vida, sobre todo la cumbia. Estos momentos que se están dando, los estoy dando en un espacio de mi vida, donde realmente no estoy haciendo daño a mi profesión, ni a nada. Si lo estoy haciendo es porque nació y fluyó”.

El 'Káiser' le aconsejó que siga en el fútbol y 'Aladino' le contestó. (Radio Nueva Q)