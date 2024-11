Administrador de Melgar explicó por qué Marco Valencia no continuó como DT del primer equipo y señaló qué le falta para dirigir a Perú

Ricardo Bettochi se refirió a Valencia y sus virtudes para ser entrenador de la 'bicolor' en el futuro. (Video: Denganche)

En los últimos días, se ha generado un importante revuelo en el ambiente futbolístico nacional sobre un posible cambio de formato en la Liga 1 a partir del 2025. Esta modificación marcaría un hito trascendental que obligaría a los clubes a replantear su planificación deportiva y las fechas de sus respectivas pretemporadas.

En medio de esta coyuntura, uno de los equipos que apunta a estar a la vanguardia es el Melgar de Arequipa. La directiva ‘rojinegra’ ha tomado la determinante decisión de remover a Marco Valencia del cargo de entrenador del primer equipo para retomar sus labores en las categorías formativas como jefe de la unidad técnica de las divisiones menores del club.

El administrador Ricardo Bettocchi explicó los pormenores de este movimiento. Además, el directivo fue un paso más allá al aventurar que el estratega podría estar en la órbita de la selección peruana en un futuro no muy lejano.

“Marco llegó a menores y la política del club tiene dos cabezas primordiales en la parte deportiva que son el entrenador del primer equipo y el jefe de menores. Para nosotros tiene la misma importancia las dos posiciones y creo que en el tiempo, Marco ha sentido eso. Tiene un contrato de siete años (2019 al 2025) y él siempre ha dicho en las conversaciones internas que está muy contento en el club”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

De la misma manera, aseguró que la presencia del exfutbolista es crucial para encarar el proyecto institucional de menores, sobre todo, tras la creación de la Liga 3 que elimina el Torneo de Reservas.

“Marco ve el fútbol como pocas personas lo ven. Segundo, la practicidad para tomar decisiones que son muy positivas. Pero hoy, hay cosas que se vienen como el crecimiento de una categoría en menores porque viene la sub 18. En Lima tienen la suerte de tener seis categorías compitiendo en Federación, mientras que en provincia solo tenemos tres (sub 13, sub 14 y sub 16), pero se viene la sub 18, encima de la Liga 3″, explicó.

Melgar quedó subcampeón del Torneo de Reservas 2024 tras perder en la final ante Universitario. - créditos: Melgar

Ricardo Bettocchi dejó en claro que el objetivo de Melgar es subir de la Liga 3 a la Liga 2, para así evitar prestar la mayoría de sus jugadores. Por tal motivo, Marco Valencia es una pieza fundamental en la consigna.

“Como objetivo queremos subir a la Liga 2 desde la Liga 3, queremos un equipo en Segunda División para prestar menos jugadores y mantener el crecimiento final de ellos con nuestros técnicos y según nuestras formas. Ese crecimiento en menores, necesitamos una persona que nos ayude y es Marco”, comentó.

Ahí fue cuando fue el principal dirigente del ‘león del sur’ hizo hincapié en que el experto de 53 años tiene todos los pergaminos para dirigir a la selección peruana en el futuro, pero indicó que le falta algo que lo que lo ayudarán.

“Por otro lado, es ver la posibilidad de capacitar no solo a Marco en más cosas, sino a su comando técnico. El que lo acompañaba era el que venía de menores. Queremos mandarlos a Argentina para ampliar toda la capacidad que ya sabemos que tiene. A veces creemos que no se da cuenta de toda la capacidad que tiene, cuenta con un techo muy alto. Terminándose de capacitar, Marco puede ser técnico de la selección peruana, no creo que nadie tenga dudas de eso”, sostuvo.

Marco Valencia dirigió a Melgar desde marzo del 2024 hasta octubre, dejando al equipo como tercero de la tabla acumulada. - créditos: Melgar

La temporada de Melgar con Marco Valencia

Marco Valencia realizó una extraordinaria labor en Melgar. Agarró al equipo a inicios de marzo del 2024 luego de la salida de Pablo de Muner y supo llevarlo hasta el tercer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1, por encima de Alianza Lima.

Uno de sus méritos es haber logrado 31 puntos de 33 posibles, que de no ser porque al inicio el equipo sufrió un bajón en su rendimiento, terminaría en una mejor ubicación en la clasificación. Otra cuestión que se le resalta es el buen manejo de grupo y la idea futbolística que le ha permitido al ‘dominó' poder ser protagonista en todos los campos.