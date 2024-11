¿Rodrigo Ureña podría dejar Universitario de Deportes? El volante chileno sorprendió con un mensaje en la celebración del bicampeonato

Rodrigo Ureña habló sobre su posible continuidad en Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes celebró el bicampeonato nacional en el año de su centenario este último 10 de noviembre en el Estadio Monumental. Con un lleno total de espectadores, los jugadores del plantel festejaron junto a la hinchada y dieron la vuelta olímpica en una noche memorable.

A pesar de la emoción de los futbolistas, uno de ellos sorprendió con una declaración que puso nervioso a más de un hincha del club. Rodrigo Ureña, mediocampista clave en los títulos obtenidos en 2023 y 2024, conversó con GOLPERU y no aseguró del todo su continuidad en el club. El chileno dejó dudas.

Rodrigo Ureña, clave en el título del 2023 con Universitario de Deportes. - Crédito: Liga 1

“En primer lugar, Ureña se refirió a lo que significa el bicampeonato y también analizó su paso por el club: “Siempre estuve enfocado aquí en Universitario y en hacer las cosas bien. Han sido dos años durísimos. No es fácil llegar a un país que no es el tuyo y poder dar dos vueltas olímpicas. Eso es un éxito total. Estoy muy agradecido por los cuerpos técnicos que me han tocado, mis compañeros, que han sido fundamentales y también por mi familia”, dijo.

¿Si esperaba que el hincha me quiera tanto? Cuando uno llega trata de ganarse el cariño de ellos jugando. Tratar de poner lo otro cuando las cosas no andan bien. Lograr dos títulos después de todo lo trabajado con el grupo, uno ve el día a día con la gente y en ese sentido todo muy bien”, continuó.

Tremendo misil para poner el cuarto de la noche en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

“Nosotros vamos paso a paso, vamos a replantearnos nuevamente los objetivos primero grupales y después personales, ver qué será de mí el 2025. Tengo contrato hasta diciembre del 2026. No lo sé. Hemos estado hablando con la dirigencia, vamos a ver qué decisión se va tomando. Tengo cláusula de salida. Normalmente siempre me llegan opciones. Vamos a ver cómo avanzamos”, agregó el volante.

Si bien esta revelación sorprende a más de uno, la cláusula de Rodrigo Ureña es únicamente para el extranjero, por lo que no lo veríamos en otro club del fútbol peruano al menos hasta 2026, año en el que finaliza su contrato. Su cláusula de salida es de un aproximado de 600 mil dólares.

Rodrigo Ureña, músculo del mediocentro de Universitario: Difusión

¿Ureña tuvo ofertas de afuera? Él mismo lo cuenta

Es normal que un futbolista del nivel de Rodrigo Ureña cuente con ofertas para ficharlo. Su rendimiento ha sido más que bueno en Universitario de Deportes y tiene 31 años, edad aceptable para un desarrollo habitual en el fútbol sudamericano. En conversación con Radio ADN de Chile, contó lo siguiente: “Me han hablado, me hablan los equipos grandes, ahora también me han buscado en diciembre, lo hicieron equipos grandes que no te puedo decir. Pero me están hablando equipos en los cuales jugué y marqué una historia”. Sin dudas, opciones tiene y su futuro es incierto.

La renovación de Britos está encaminada

Probablemente el fichaje que más rindió en Universitario de Deportes en el año de su centenario sea Sebastián Britos. El portero uruguayo fue clave para obtener la estrella 28 y varias veces declaró su amor por el club. Esto fue lo que dijo para una radio de su país: “La intención es quedarme un año más y el club también tiene interés de que me quede unos años más. Ya hablé con el presidente y creo que está todo dado para que siga”. La ‘U’ tiene arquero asegurado para la temporada 2025.