Luis Advíncula ‘menospreció’ a rival que lo provocó en pleno partido Boca Juniors vs Deportivo Riestra: “Te voy a comprar el pase”

Curiosa escena protagonizó el lateral peruano en Boca Juniors vs Deportivo Riestra. (Video: ESPN)

Luis Advíncula fue titular en el empate 1-1 de Boca Juniors con Deportivo Riestra en La Bombonera por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina. El lateral derecho peruano, quien tuvo un discreto partido, entró en el ojo de la polémica por lo que le dijo al futbolista rival Milton Céliz, el cual confesó en entrevista con ESPN, que como respuesta a sus provocaciones, intentó menospreciarlo:

“Me dijo: ‘Te voy a comprar el pase’. Yo le dije: ‘Te canta la boca’, le teníamos que meter un poco de picardía para que se caliente y me dijo: ‘Te voy a comprar el pase’ y le dije: ‘Cómpramelo que lo necesito’. Olvídate, nos tiramos un par de ‘verdes’, si están sobrados. Él me dijo un par de cosas, me miró la camiseta, como para decirme ‘Quién sos’”, contó.

A pesar del cruce, el delantero de 32 años se mostró bastante contento, bromeando con lo sucedido y dejando en claro que todo queda en la cancha. Incluso le deseó suerte a Advíncula y recalcó que le convendría que este le compre el pase:

“Que me tire cualquiera, a mí me sirve. Después le pedí disculpas y él también, nos cagamos de risa, pero son cosas que quedan en el partido, esa picardía. Le mando un abrazo, un excelente jugador, de selección, así que un gusto jugar en contra suya”, señaló entre risas.

Los dos goles claros que erró Luis Advíncula

Al inicio del segundo tiempo, cuando los dirigidos por Fernando Gago perdían 1-0 , el ‘Rayo’ tuvo una inmejorable chance para igualar el marcador, cuando le quedó un balón en el área chica, pero la desperdició al rematar completamente desviado.

La acción de produjo a los 54 minutos, cuando Exequiel Zeballos filtró un gran pase de taco para Edison Cavani, quien se apoyó en Lautaro Blanco, el cual metió un peligroso centro para Milton Giménez, quien llegaba al punto penal.

El delantero no llegó al envío, pero su presencia confundió a toda la defensa rival, la cual no se percató que el lateral derecho peruano llegaba completamente libre al área chica por el segundo palo. Sin embargo, el bote le quedó demasiado cerca, por lo que, se llenó de pelota y terminó rematando alto y completamente desviado. Fue tan clara la situación que desperdició, que el propio futbolista de la selección peruana se quedó varios segundos tendido en el suelo, lamentándose con las manos en el rostro. Además, Gago, no aguantó la desesperación y salió de su zona técnica, metiéndose al campo para dar indicaciones.

El lateral peruano no pudo convertir una clara chance en La Bombonera. (Video: ESPN)

Pero esta no fue la única chance desperdiciada por Advíncula, ya que posteriormente, cuando el cotejo ya iba 1-1 gracias el empate de Edison Cavani, tuvo la oportunidad perfecta de convertir el 2-1 y darle el triunfo al equipo de La Ribera. Esto ocurrió cuando Zeballos metió un centro, Giménez pivoteó y el portero de Riestra intentó salir a atrapar el balón, pero no pudo atraparlo, por lo que el esférico le quedó al nacido en El Carmen, quien se vio solo a arco vacío, pero cuando intentó poner el pie para definir, no alcanzó a darle a la pelota. .

El peruano tampoco pudo en esta acción debo del arco con Boca Juniors. (Video: ESPN)

El panorama de Boca Juniors

Con este resultado, Boca cayó al puesto 16 de la Liga Profesional Argentina y al 8 de la Tabla Acumulada, por lo que, por ahora se encuentran en zona de clasificación a Copa Sudamericana, y quedando fuera de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.

Cabe mencionar que, existe otra manera de obtener el cupo al máximo torneo de clubes de Conmebol, y este es ganando la Copa Argentina, certamen en el que todavía siguen con vida, ya que entre semana clasificaron a semifinales tras superar por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, cotejo en el que Advíncula aportó la asistencia para el tanto de Aarón Anselmino. Su próximo rival será Vélez Sarsfield, un cuadro bastante duro, que se encuentra en primer lugar de la Liga Argentina y la Tabla Acumulada.