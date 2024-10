Partidos de hoy, sábado 5 de octubre: programación, canales TV y resultados en vivo

Este sábado 5 de octubre habrá muchos partidos alrededor del mundo.

Hoy sábado 5 de octubre habrá mucho fútbol. Comenzando con partidos de las cinco ligas tops de Europa y terminando con los campeonatos de América. También los peruanos competirán en el extranjero y se disputará un encuentro en el ascenso a la Primera División Nacional.

Los grandes clubes del ‘Viejo Continente’ como Manchester City, Inter Milan y Real Madrid afrontarán cotejos para seguir prendidos en la lucha por el título de sus respectivos torneos domésticos. Se espera muchos goles en Inglaterra, Italia y España.

En cuanto a la participación de los peruanos, André Carrillo podría sumar minutos en el Corinthians vs Internacional de Porto Alegre. Cabe añadir que el club de la ‘Culebra’ urge de un triunfo para salir de la tan peligrosa zona de descenso del Brasileirao a falta de nueve fechas para que culmine.

André Carrillo se viene ganando un espacio en el Corinthians de Ramón Díaz.

Otros futbolistas nacionales también entrarán en acción previo a que se sumen a la selección para los duelos por Eliminatorias 2026. Jesús Castillo con Gil Vicente en Portugal, Pedro Gallese y Wilder Cartagena con Orlando City, Miguel Araujo con Portland Timbers y Luis Abram con Atlanta United.

Asimismo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos competirá en la MLS. Lionel Messi buscará repetir su actuación con Columbus Crew, donde marcó un doblete con golazo de tiro libre incluido, cuando visite a Toronto. Después de ello, se sumará a Argentina.

El gol de tiro libre de Messi ante Columbus Crew desde todos los ángulos

Por último, se llevará el último choque por los cuartos de final de la Liga 2 de Perú. Comerciantes FC y Deportivo Llacuabamba medirán fuerzas en la altura de la ciudad de Huamachuco por el pase a las semis del play off. El ganador jugará ante Juan Pablo II en la siguiente etapa.

Partidos de la Liga 2

- Comerciantes FC vs Deportivo Llacuabamba (15:00 horas / estadio Municipal de Huamachuco / Nativa TV)

Partidos de la Premier League

- Crystal Palace 0-1 Liverpool / Finalizado

- West Ham United 4-1 Ipswich Town / Finalizado

- Manchester City 3-2 Fulham / Finalizado

- Leicester City 1-0 AFC Bournemouth / Finalizado

- Brentford 5-3 Wolverhampton / Finalizado

- Arsenal 3-1 Southampton / Finalizado

- Everton vs Newcastle (11:30 horas / Goodison Park / ESPN)

Partidos de LaLiga

- Espanyol 2-1 Mallorca / Finalizado

- Getafe vs Osasuna (9:15 horas / estadio Coliseum / DirecTV)

- Real Valladolid vs Rayo Vallecano (11:30 horas / estadio José Zorrilla / DirecTV)

- Las Palmas vs Celta de Vigo (11:30 horas / estadio de Gran Canaria / ESPN)

- Real Madrid vs Villarreal (14:00 horas / estadio Santiago Bernabéu / ESPN)

Partidos de la Serie A

- Udinese 1-0 Lecce / Finalizado

- Atalanta vs Genoa (11:00 horas / Gewiss Stadium / ESPN2)

- Inter de Milan vs Torino (13:45 horas / estadio de San Siro / ESPN2)

Partidos de la Bundesliga

- Unión Berlín 2-1 Borussia Dortmund / Finalizado

- Bochum 1-3 Wolfsburg / Finalizado

- Werder Bremen 0-1 Freiburg / Finalizado

- Bayern Leverkusen 2-2 Holstein Kiel / Finalizado

- ST. Pauli vs Mainz 05 (11:30 horas / Millerntor-Stadion / Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

- Moreirense vs Santa Clara (9:30 horas / estadio Comendador Joaquim de Almeida Freitas / GolTV)

- Gil Vicente vs Estrela (9:30 horas / estadio Ciudad de Barcelos)

- Arouca vs AVS (12:00 horas / estadio Municipal de Arouca)

- Sporting de Lisboa vs Casa Pia (14:30 horas / estadio Jose Alvalade / GolTV)

Partidos de la Ligue 1

- Saint Etienne vs Auxerre (10:00 horas / estadio Geoffroy- Guichard / Disney Plus)

- Lille vs Toulouse (12:00 horas / estadio Pierre-Mauroy / Disney Plus)

- Rennes vs Monaco (14:00 horas / Roazhon Park / Disney Plus)

Partidos de la Liga Profesional Argentina

- Vélez Sarsfield vs Racing (13:00 horas / TyC Sports)

- Gimnasia La Plata vs Godoy Cruz (15:30 horas / TyC Sports)

- Newell’s Old Boys vs Lanús (15:30 horas / Disney Plus)

- Instituto vs San Lorenzo (18:00 horas / TyC Sports)

Partidos del Brasileirao

- Atlético Paranaense vs Botafogo (14:30 horas / Arena da Baixada / Zapping TV)

- Red Bull Bragantino vs Palmeiras (14:30 horas / estadio Nabi Abi Chedid / Zapping TV)

- Atlético Mineiro vs Vitoria (14:30 horas / Arena MRV / Zapping TV)

- Corinthians vs Internacional (17:00 horas / Neo Química Arena / Zapping TV)

- Bahía vs Flamengo (17:00 horas / Arena Fonte Nova / Zapping TV)

- Cuiabá vs São Paulo (17:00 horas / Arena Pantanal / Zapping TV)

- Vasco da Gama vs Juventude (19:00 horas / estadio Sao Januário / Zapping TV)

Partidos de la Major League Soccer

- Toronto FC vs Inter Miami (15:00 horas / BMO Field / Apple TV)

- Charlotte vs Montreal (18:30 horas / Bank of America Stadium / Apple TV)

- Cincinnati vs Orlando City (18:30 horas / TQL Stadium / Apple TV)

- Columbus Crew vs Philadelphia Union (18:30 horas / Lower.com Field / Apple TV)

- New England vs DC United (18:30 horas / Gillete Stadium / Apple TV)

- Atlanta United vs New York Red Bull (18:30 horas / Mercedes-Benz Stadium / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Minnesota United (18:30 horas / estadio BC Place / Apple TV)

- Sporting KC vs Los Ángeles (19:30 horas / Sporting Park / Apple TV)

- St. Louis City vs Houston Dynamo (19:30 horas / CITY Park / Apple TV)

- Colorado Rapids vs Seattle Sounders (20:30 horas / Dick’s Sporting Goods Park / Apple TV)

- LA Galaxy vs Austin (21:30 horas / Dignity Health Sports Park / Apple TV)

- SJ Earthquakes vs Real Salt Lake (21:30 horas / PayPal Park / Apple TV)