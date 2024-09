Iván Bulos recordó traumático momento con barristas de Universitario: “Dirás que eres hincha de la ‘U’ o te haremos la vida imposible”

Iván Bulos rememoró peligroso episodio con barristas 'cremas', quienes lo obligaron a decir que era hincha de Universitario (Pase Filtrado)

Existen ocasiones en las que los barras bravas suelen cruzar la línea y llegar a atemorizar a los propios futbolistas. Esto le ocurrió a Iván Bulos en 2013, cuando llegó a préstamo a Universitario de Deportes, procedente del Standard Lieja de Bélgica. El exdelantero recordó que el mismo día que posó como nuevo jugador del club, un grupo de hinchas lo esperó afuera del Estadio Monumental para increparlo por su pasado en Sporting Cristal:

“Me acuerdo que estaba en el Monumental, el día de la foto, con la camiseta. Me estoy yendo, por las tribunas de arriba del Monumental, me estoy regresando a mi carro, porque el estacionamiento estaba afuera. Y hay un carro negro, estacionado ahí, que me saca la mano y me hace un gesto para que me acerque. Yo estaba solo, me acerco y era gente de la barra de la ‘U’. Me dijeron pavo, de todo, porque sabían que había jugado en Cristal”, reveló a Pase Filtrado.

Pero los barristas no solo se quedaron en insultos, sino también le hicieron gestos amenazantes y lo obligaron a decir en sus próximas entrevistas que siempre había sido hincha ‘crema’, o de lo contrario tomarían represalias:

“Me dijeron: ‘A partir de ahora, vas a decir que eres hincha de la ‘U’, en todas las entrevistas que me van a hacer. O sino (realizó un gesto pasando su mano por el cuello), te vamos a hacer la vida imposible. Eran 6 personas en un carro negro, todo oscuro. Yo tenía 19. En la noche me entrevistan y no había una posibilidad de que no lo diga. Fue traumático realmente, yo era chico, no es que lo hagan ahora”. expresó.

Iván Bulos no disputó ningún partido en su paso por Universitario de Deportes en 2013 (Difusión)

Bulos, quien ahora se desempeña como jefe de la Unidad Técnica de Menores de Sporting Cristal, aseguró que a pesar que esas declaraciones quedaron inmortalizadas, siempre fue hincha del cuadro ‘celeste’.

El paso de Iván Bulos en Universitario

Muchos no recuerdan el paso de Iván Bulos por Universitario de Deportes, debido a que no llegó a jugar ni un solo partido. El exfutbolista señaló que su arribo al cuadro ‘merengue’ no fue para jugar, sino porque quería buscar un club en Lima que le permita hacer su recuperación debido a una lesión en la espalda que lo tuvo varios meses fuera de las canchas. No obstante, los de Ate le hicieron una presentación, debido a que tenían la esperanza de que llegue a tener minutos:

“Tuve una fractura en la vertebra y estuve un año parado. En ese momento, lo único que quería era volver a Lima porque no podía casi caminar, estaba mal, quería estar con mi familia y no pensar en nada. Ahí buscamos la posibilidad de venir a un club a préstamo, no para jugar, sino para terminar mi proceso de recuperación. La ‘U’ en ese momento me dijo que vaya, ellos pensaban que iba a poder jugar, obviamente no lo iba a poder hacer”, expresó.

Iván Bulos es el jefe de la Unidad Técnica de Menores en Sporting Cristal (Instagram)

Bulos Guerrero también confesó que su primera opción fue Sporting Cristal, pero que la dirigencia que había en ese momento le cerró las puertas, sin importar que había jugado para ellos e incluso dejado dinero con su venta:

“Ni siquiera me permitieron volver a recuperarme, fue una sorpresa mayúscula, porque ni siquiera tenía que venir contratado, era para recuperarme con el equipo en el que había estado hace un año y medio y que me habían vendido además. Había dejado dinero al club y no me dejaron volver”, finalizó.