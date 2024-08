“Cada vez que hablamos pasan estas cosas”: Fabián Bustos volvió a quejarse del arbitraje pese a triunfo de Universitario ante UTC

Fabián Bustos se quejó del arbitraje en Universitario vs UTC por Liga 1. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes logró un significativo triunfo el último domingo 4 de agosto en el Estadio Nacional ante UTC de Cajamarca. Un gol agónico de Gabriel Costa le permitió a los ‘cremas’ quedarse con los tres puntos en el choque por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Sin embargo, a pesar del resultado positivo, el entrenador Fabián Bustos no quedó completamente contento.

A lo largo de la contienda en el Estadio Nacional, el técnico de la ‘U’ se mostró fastidiado con el cuerpo arbitral, liderado por Fabián López como juez principal. Constantemente, el argentino manifestó reclamos desde su zona, principalmente luego de una polémica jugada que protagonizó Nelson Cabanillas, quien cayó en el área rival tras una disputa de balón en el primer tiempo, pero el réferi no revisó la acción en el VAR.

Tras ello, en la conferencia post partido, Bustos se quejó del arbitraje y se refirió a esa jugada en específico. No obstante, prefirió no profundizar en el tema, ya que consideró que eso termina siendo doblemente perjudicial en sus otras presentaciones.

“Creamos muchas situaciones de gol, lo que pasa es que no te la dejan, no las cobran. El pase de Gustavo (Dulanto) a Cabanillas fue perfecto, pero ya saben lo que pasó. No podemos hablar nosotros, porque cada vez que hablamos pasan estas cosas. No quiero hablar nada”, expresó descontento el estratega.

Fabián Bustos no quedó conforme con el arbitraje del Universitario vs UTC.

“No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego contra un buen equipo con un buen planteamiento. No estuvimos precisos en el último cuarto de la cancha dar el pase gol. Pero sí creamos muchas situaciones y después de un pase espectacular de Gustavo y Cabanillas se va al gol, es clarísimo (la falta), no se va a revisar (en el VAR)”, añadió.

Se han vuelto recurrentes los reclamos de Fabián Bustos en el campeonato local. En varias ocasiones, el entrenador de la ‘U’ ha considerado que su equipo ha sido perjudicado por decisiones arbitrales. Incluso, en el duelo anterior contra Melgar se mostró bastante molesto por el gol anulado de Alex Valera. “Ahora van a decir que soy llorón, que revisen cómo declaro, cuando me equivoco, lo digo”, señaló entonces.

Universitario y una victoria para volver a meterse en la pelea

La derrota que sufrió Universitario en Arequipa fue bastante dolorosa. Sin embargo, el último fin de semana los ‘merengues’ volvieron a la senda triunfal y nuevamente se metieron a la pelea por el Torneo Clausura. Han sido tres puntos de oro, teniendo en cuenta cómo fue el trámite del duelo, en donde UTC ‑incluso‑ pudo haber ganado por jugadas puntuales.

El equipo de Fabián Bustos ganó 1-0 con golazo de Gabriel Costa. (Video: GOLPERU)

La ‘U’ se posiciona en el tercer lugar de la tabla con 10 puntos, los mismos que tiene Sporting Cristal (2° por mejor diferencia de goles) y dos menos que el líder provisional Alianza Lima, que le ganó 3‑1 a Comerciantes Unidos de visita para llegar a la cima de la clasificación. En su siguiente desafío, el cuadro ‘crema’ visitará a Sport Huancayo e intentará sacar un buen resultado para no salir de los primeros lugares.

Cabe mencionar que Universitario puede consagrarse directamente campeón nacional si gana el Clausura, ya que ya levantó el trofeo del Apertura en el primer semestre de la temporada. Ese es el objetivo ambicioso de Fabián Bustos y sus dirigidos. Por ello, fecha a fecha están dando su mejor esfuerzo. No es para menos, el año del Centenario quieren coronarlo con el título de la Liga 1.