Golazo de Oliver Sonne con potente derechazo de fuera del área en Silkeborg vs Aalborg en la liga de Dinamarca

Oliver Sonne convirtió un golazo en la derrota del Silkeborg 2-1 ante Aalborg por la fecha 2 de la liga de Dinamarca

Oliver Sonne sigue brillando en el fútbol europeo. Este domingo 28 de julio, el lateral derecho peruano celebró las Fiestas Patrias marcando un espectacular golazo desde fuera del área en la derrota del Silkeborg IF 2-1 ante Aalborg por la fecha 2 de la liga de Dinamarca, en lo que fue su primer tanto de la temporada 2024/2025.

Se jugaban los 89 minutos y su equipo caía 2-0 debido a los tantos de Malthe Højholt y Mathías Jørgensen y el peruano-danés trasladaba el valón por la banda derecha. Al ver que tenía opciones de gol y que necesitaban urgentemente del descuento para tener chance de salvar al menos un empate en los minutos finales, optó por sacar un potente disparo desde fuera del área que se terminó metiendo al ángulo, imposible para el portero Vicent Muller.

Pese a la conquista de Sonne, Silkeborg IF no fue capaz de conseguir el resultado y terminó perdiendo el compromiso. De esta forma, se ubican en el 4° puesto de la tabla con 3 puntos, ya que en la primera jornada superaron 1-0 al Sønderjyske.

Golazo de Oliver Sonne con potente derechazo de fuera del área en Silkeborg vs Aalborg en liga de Dinamarca

Próximo partido de Oliver Sonne

El próximo partido que deberá afrontar Oliver Sonne con el Silkeborg IF, será este jueves 1 de agosto, cuando reciban al Molde de Noruega por el partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League. Los ‘rojos’ necesitan ganar por dos goles de diferencia para forzar una tanda de penales, ya que en el duelo de ida cayeron 3-1.

El ganador de esta llave clasificará a la tercera ronda previa, mientras que el perdedor no se quedará con las manos vacías, ya que pasará a la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League.

La actualidad de Oliver Sonne

Oliver Sonne realizó una campaña de ensueño el curso pasado, ya que fue titular indiscutible, marcó 5 goles y aportó 5 asistencias en 37 cotejos y se proclamó campeón de la Copa de Dinamarca. Además, fue convocado a la selección peruana, debutando oficialmente en la Copa América. Por este motivo, comenzó a llamar la atención de diversos clubes.

En una entrevista con el medio danés Bold, el peruano dejó en claro su intención de que el Silkeborg IF considere las ofertas que llegan por él, ya que tiene como objetivo seguir progresando en su carrera:

“Hay un momento que puede no ser perfecto para el club, pero para mí se trata realmente de entrar en conversaciones y ver hasta dónde pueden llegar las negociaciones. Como he dicho, no creo que el club sea supercumplidor, pero también entiendo que hay dos partidos importantes, y no es un llamamiento -no estoy pidiendo nada-, sino una pequeña esperanza de que después de los dos partidos de Molde se empiece a mirar lo que hay. Porque hay grandes oportunidades para mí como jugador. Se trata básicamente del hecho de que siento que ahora es el momento, tanto para el club como para mí personalmente, de intentar ver otras cosas”, declaró.

Entre los clubes interesados en contratarlo, el nombre que más sonó en las últimas semanas, fue el del Copenhague, equipo más ganador de Dinamarca y con presencia regular en Champions League, pero que la última campaña finalizó tercero, por lo que disputa la Conference League.