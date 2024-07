Oliver Sonne debutó en la temporada 2024-25 en Dinamarca con Silkeborg IF: triunfo 1-0 sobre Sønderjyske

Oliver Sonne sumó 45' minutos en la victoria sobre el modesto Sønderjyske. - Crédito: Silkeborg IF

Oliver Sonne ha dejado atrás su amarga experiencia con la selección peruana en la Copa América 2024. Ahora centra todas sus energías y esfuerzos en una nueva temporada con el Silkeborg IF, la que representa la cuarta de manera ininterrumpida en su carrera.

El estreno del SIF en el periodo 2024-25 se dio contra el recién ascendido Sønderjyske, que llevaba más de un año alejado de la máxima exigencia en Dinamarca. De manera que el desafío inicial para el club de Søhøjlandet no presentó mayores complejidades.

De hecho, la idea inicial del entrenador Kent Nielsen fue darle descanso a algunos puntuales habituales para echar mano de nuevas incorporaciones. Así, Oliver Sonne empezó la partida estacionado en la banca de los suplentes siguiendo el desenvolvimiento de sus compañeros en el JYSK Park.

Oliver Sonne será el principal atractivo del Silkeborg IF en el mercado de pases. - Crédito: AFP

No obstante, el CT del Silkeborg IF decidió que nada más empezando el segundo tiempo se diera el ingreso del ‘Vikingo’ por Robin Østrøm para reforzar la franja derecha toda vez que se pudiera aprovechar su versatilidad ofensiva a fin de encontrar una vía para dar el golpe en el score, aunque no se apreció esa versión por el buen planteo defensivo del modesto Sønderjyske.

Entrando a la recta final del envite, exactamente a los 73′ minutos, la estrategia de los visitantes se vino abajo cuando Lukas Björklund cometió un error garrafal tras un saque de esquina: metió la pelota a su propio arco generando un gran dolor entre sus compañeros, quienes pese a los denodados esfuerzos no pudieron sacar adelante el cotejo.

El lateral peruano es uno de los futbolistas más importantes en SIF. | VIDEO: DR DK

“Soy jugador del Silkeborg”

Una de las ideas que sobrevolaban en la mente de Sonne era marcharse a otro institución, luego de exhibir sus credenciales por tres periodos en la Superliga de Dinamarca al tiempo que se volvió internacional con la selección peruana en las Eliminatorias Norteamérica 2026 y Copa América 2024.

Había interés de distintos clubes del primer orden de Europa, pero finalmente la directiva del SIF desistió de hacer algún movimiento con él pensando en el bienestar del plantel para el curso 2024-25. Oliver tiene claro que cuenta con un compromiso, pero espera que si se presenta una opción de mejora, piensen en su futuro.

“Soy jugador del Silkeborg y si me necesitan, estoy 100 por ciento preparado, pero también espero que haya respeto mutuo y que si se me presenta una gran oportunidad, estén dispuestos a hablar de ello”, comentó a Viaplay.

Oliver Sonne está convencido que esta será su última etapa con Kent Nielsen en Silkeborg IF. - Crédito: Liselotte Sabroe

Sonne, constituido en Silkeborg

Nacido en la localidad de Køge (Dinamarca), Oliver empezó su carrera en el modesto HB Køge, además de compaginar sus actividades deportivas con labores de modelaje. Tiempo más tarde, se le presentó la oportunidad de unirse al Silkeborg IF, siendo una alternativa en la banca de suplentes hasta que con el avance de las fechas se asomó al titularato hasta consolidarse en el esquema de Kent Nielsen.

Tras su irrupción en la máxima categoría de Dinamarca, sólo necesitó un año para ser llamado a la selección peruana por sus raíces andinas por el lado de su abuela materna. El partido que marcó su inicio con la Blanquirroja fue en la victoria 2-0 sobre Nicaragua, en el estadio Alejandro Villanueva.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)