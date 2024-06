Camiseta de Chile fue elegida como la peor de Copa América 2024: “La de Perú siempre será buena”

Camiseta de Chile elegida como la peor de Copa América 2024, mientras que la de Perú fue elogiada.

Hoy viernes 21 de junio, las selecciones de Perú y Chile debutarán en el grupo A de la Copa América 2024. Este enfrentamiento destaca por la histórica rivalidad entre ambos equipos y porque Ricardo Gareca, exentrenador del combinado patrio con éxito, ahora está al mando de la ‘roja’. No obstante, un evento reciente ha aumentado la expectación por el duelo.

Sucede que el medio internacional, ESPN, elaboró un ránking de las camisetas con los mejores diseños. De los 16 países participantes (10 de Conmebol y 6 de Concacaf), resaltó que la de la ‘roja’ se ubica en el último lugar. ¿Los motivos? La cadena argumentó que la plantilla del diseño es muy común y sin ningún detalle que sobresalga.

“Inspirada en el ‘mar rojo’ que forman los fanáticos de Chile, la camiseta principal parece haber sido encargada de un catálogo genérico en línea”, señaló en su portal web en primera instancia.

De la misma manera, enfatizó en que la estrella característica de la bandera de Chile no se ve muy bien en el fondo de la camiseta. “Aunque el mosaico en el frente forma la estrella de la bandera de la nación, es difícil distinguirlo y, en cambio, la parte superior parece una de las viejas camisetas donde todos los países con Nike o adidas tenían el mismo diseño en diferentes colores”, añadió.

La marca alemana dio a conocer la camiseta con la que la 'roja' competirá en el torneo continental. (Video: adidas Chile)

La ubicación de la camiseta de Perú en el ránking de ESPN

Evidentemente, surge la pregunta de cuál es la posición de la camiseta de Perú en este ránking elaborado por ESPN. En este caso, se ubica en el top 5, concretamente en el cuarto puesto. Los elogios en el texto de descripción se pudieron apreciar por los detalles exhibidos.

“Perú puede fabricar este kit mil millones de veces y siempre será bueno. La icónica franja roja y los detalles dorados sobre el fondo blanco no necesitan ningún adorno. En un mundo de famosos ‘looks’ sudamericanos, este podría ser el más subestimado”, indicó el medio internacional en su página.

André Carrillo promocionó la nueva camiseta de Perú para la Copa América 2024. - créditos: FPF

El ránking completo de ESPN con las camisetas de los mejores diseños quedó de la siguiente manera: México, Jamaica, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Panamá, Colombia y Chile.

Los grandes ausentes de Chile en la Copa América

Ricardo Gareca comanda a una selección de Chile que busca su tercera conquista en la Copa América tras las ediciones del 2015 y 2016. En esta ocasión, eligió a una nómina de 26 futbolistas para la competición que se desarrollará en Estados Unidos. Pero entre los nombres que sobresalen por su ausencia son Arturo Vidal y Gary Medel.

El experimentado volante de Colo Colo se pronunció por esta decisión del ‘Tigre’. “Me da tristeza y rabia el no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino una decisión del DT, que tiene el derecho de elegir a los jugadores que él cree que le van a servir. No sé si se habló mucho, pero sí, me hubiese encantado estar. No me tocó está vez, pero hay que apoyar desde afuera para que a la selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno”, sostuvo.

El 'Rey' volvió a referirse de su no convocatoria a la selección de Chile y le mandó mensaje a Ricardo Gareca previo al duelo ante Perú. (Colo Colo)

Canal TV del Perú vs Chile

El viernes 21 de junio se llevará a cabo el Perú vs Chile en la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024. El AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, será el escenario de un encuentro que se transmitirá en territorio peruano en señal abierta por América TV (4 y 704 en HD), que tendrá su plataforma de streaming, América TV GO, disponible para la difusión. DSports será la empresa que tendrá todos los partidos del torneo continental para los países de Latinoamérica, al igual que en su plataforma DGO.