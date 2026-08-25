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Julio fue el mes más sísmico del 2026: el IGP registró 115 temblores en territorio peruano

El acumulado de sismos llegó a 514 entre enero y julio, según el boletín sísmico mensual del Instituto Geofísico del Perú

Sismógrafo profesional con una aguja dibujando ondas sísmicas en papel cuadriculado. Al fondo, una pantalla muestra el logo del Instituto Geofísico del Perú, IGP.
Julio marcó un fuerte repunte frente a los meses anteriores, pues junio había cerrado con 75 movimientos y mayo con 83. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Julio se convirtió en el mes con mayor actividad sísmica reportada durante 2026, con un total de 115 eventos registrados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos tuvieron epicentros ubicados en el borde occidental y dentro del territorio nacional, según el Boletín Sísmico Mensual correspondiente al séptimo mes del año.

El reporte señala que la cifra de julio superó los registros obtenidos en los meses anteriores. En enero se contabilizaron 57 sismos; febrero alcanzó 53; marzo sumó 69; abril llegó a 62; mayo registró 83 y junio acumuló 75. Con los 115 movimientos reportados en julio, el acumulado anual ascendió a 514 eventos sísmicos.

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Arequipa concentró la mayor cantidad de episodios durante el periodo analizado, con 20 reportes. Le siguieron Junín, con 18, e Ica, con 17. Lima ocupó el cuarto lugar con 12 movimientos. Huánuco registró seis, mientras que Cusco, Loreto, Moquegua y Pasco alcanzaron cuatro casos cada uno, de acuerdo con la distribución consignada por el organismo científico.

Mesa con radio, linterna y mochila de emergencia con agua, alimentos enlatados, botiquín y documentos. Fondo con monitores que muestran mapas y gráficos sísmicos, logo IGP.
Julio fue el mes con mayor actividad sísmica de 2026, al registrar 115 movimientos reportados por el CENSIS del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado también incluye a La Libertad, Ucayali y Áncash, con tres ocurrencias en cada jurisdicción. Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Piura y Puno reportaron dos por departamento. Además, la nómina reúne tres sucesos correspondientes a Apurímac, Ayacucho y Tumbes, mientras que dos tuvieron epicentro internacional, específicamente en Chile.

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En cuanto a la magnitud, la mayoría de los movimientos se ubicó entre 3.5 y 3.9 grados, rango que acumuló 52 registros. A este grupo le siguieron aquellos comprendidos entre 4.0 y 4.4, con 27 casos, mientras que 21 presentaron valores de 3.0 a 3.4. Asimismo, nueve alcanzaron magnitudes de 4.5 a 4.9; cuatro se situaron entre 5.0 y 5.4, y dos llegaron al intervalo de 5.5 a 5.9.

El incremento observado en julio destaca dentro de la evolución mensual registrada por el CENSIS. La estadística muestra una tendencia variable a lo largo del año, con repuntes en marzo, mayo y, de manera más marcada, durante el séptimo mes. El documento precisa que los 514 acontecimientos contabilizados hasta entonces corresponden al acumulado publicado para 2026.

Una mano sostiene un teléfono móvil con una alerta sísmica en pantalla roja. Detrás, una sala de estar con un póster azul del IGP, una radio, un sofá y una lámpara.
Lima ocupó el cuarto lugar con 12 movimientos identificados durante julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín del IGP forma parte del seguimiento permanente de la actividad sísmica en el país. La institución mantiene información actualizada sobre los últimos eventos a través de su plataforma de reportes sísmicos, herramienta que permite consultar las características de cada movimiento comunicado por el Centro Sismológico Nacional.

Así, julio cerró como el periodo con mayor número de sismos reportados en lo que va de 2026. Los 115 acontecimientos identificados durante ese mes representan, además, más de una quinta parte del total contabilizado entre enero y julio, lo que evidencia el repunte registrado en la actividad sísmica nacional durante ese tramo del año.

¿Qué contiene la mochila de emergencia?

  • Agua embotellada y alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas y galletas.
  • Botiquín básico con medicamentos esenciales, gasas, vendas, alcohol y otros implementos de primeros auxilios.
  • Linterna, pilas de repuesto, radio portátil y silbato para facilitar la comunicación.
  • Documentos importantes y copias de identificaciones, guardados en una bolsa impermeable.
  • Artículos de higiene personal, como jabón, papel higiénico, mascarillas y toallas húmedas.
  • Manta, ropa de abrigo y una muda adicional para protegerse de las condiciones climáticas.
  • Dinero en efectivo, cargador portátil para celular y herramientas básicas.
  • Productos específicos para bebés, adultos mayores o mascotas, según las necesidades del hogar.

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