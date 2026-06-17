Perú

¿Se ‘caen’ la Vía Expresa y Puente Santa Rosa? CAPECO alerta desfinanciamiento crítico en accesos al Jorge Chávez

Presupuesto cero. Ambas obras arrastran un retraso acumulado de casi siete meses, de acuerdo con el gremio constructor. La falta de presupuesto desde el MEF puede profundizar la demora

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Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)
La Cámara Peruana de la Construcción pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso evaluar alternativas para asegurar el financiamiento de los proyectos viales. (Foto: Difusión)

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó este lunes su preocupación ante la exclusión de recursos para obras viales estratégicas en el Proyecto de Ley N° 14799, presentado por el Poder Ejecutivo.

El gremio señaló que el crédito suplementario propuesto no incluye financiamiento para la Vía Expresa Santa Rosa ni para el Puente Santa Rosa, dos infraestructuras consideradas esenciales para la adecuada conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera desde 2025.

El costo total de inversión del megaproyecto —que abarca tanto la Vía Expresa Santa Rosa como el Puente Santa Rosa— asciende a S/ 2.806 millones 421.373.

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Preocupación por la falta de recursos para obras clave

Según la CAPECO, la ausencia de financiamiento para la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa podría afectar directamente el cronograma de ejecución de estas obras.

El gremio constructor alertó que actualmente ambas infraestructuras ya registran un retraso acumulado de aproximadamente siete meses, situación que podría agravarse si no se asegura el presupuesto necesario.

santa rosa
La CAPECO vinculó la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa con la competitividad logística del Perú y el cierre de brechas de infraestructura.

Además, advirtió que la falta de recursos podría generar un aumento en los costos y comprometer la culminación oportuna de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del país.

El comunicado subraya que tanto la vía como el puente son considerados infraestructura estratégica para el funcionamiento adecuado del nuevo terminal aéreo, así como para fortalecer la competitividad logística del país.

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La CAPECO sostiene que la ejecución de estas obras resulta indispensable para asegurar la continuidad de una inversión pública prioritaria, ya que el aeropuerto debería operar con plena conectividad desde su inauguración.

Solicitud de análisis conjunto al Congreso y Poder Ejecutivo

En su pronunciamiento, la Cámara Peruana de la Construcción pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República que, durante la evaluación del proyecto de ley, analicen de manera conjunta las alternativas que permitan asegurar el financiamiento para las infraestructuras viales.

El objetivo, según la entidad, es evitar eventuales interrupciones en la ejecución de los proyectos y garantizar que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuente con la conectividad prevista al inicio de sus operaciones.

“La falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución, incrementar los costos de las obras y afectar la culminación oportuna de una infraestructura fundamental para el desarrollo del país”, alertó la CAPECO en su comunicado oficial.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
La CAPECO advirtió que el Proyecto de Ley N.° 14799 excluye recursos para la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa.

Impacto en la competitividad y el desarrollo logístico

El gremio constructor remarcó que la continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa no solo responde a una necesidad de conectividad para el aeropuerto, sino que representa una acción clave para fortalecer la competitividad logística nacional.

De acuerdo con la CAPECO, una infraestructura vial eficiente constituye un componente esencial para el desarrollo económico y para la reducción de brechas en el acceso a servicios públicos.

El comunicado concluye con la reafirmación del compromiso de la Cámara Peruana de la Construcción con la promoción de inversiones orientadas a cerrar brechas de infraestructura y a fortalecer la competitividad del Perú.

¿Qué es CAPECO?

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) es una organización gremial que representa a las empresas e instituciones vinculadas al sector construcción en Perú.

Su objetivo principal es promover el desarrollo de la industria de la construcción, impulsar inversiones en infraestructura y defender los intereses de sus asociados ante organismos públicos y privados.

Además, CAPECO participa en el debate público sobre políticas y normativas relacionadas con el sector y emite pronunciamientos sobre asuntos que afectan la competitividad y la dinámica de la construcción en el país.

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