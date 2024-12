Poder Judicial levanta restricciones contra Martín Vizcarra por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Fotografía de archivo del expresidente peruano Martín Vizcarra.

El Poder Judicial ha decidido levantar las medidas restrictivas impuestas al expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En su lugar, se le ha otorgado la medida de comparecencia simple, con la obligación de responder a cada llamado judicial.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anunció esta semana una decisión que marca un cambio significativo en el proceso que enfrenta el expresidente de la República, Martín Vizcarra.

En un documento oficial, la instancia judicial informó que quedó sin efecto la comparecencia con restricciones que se le impuso en marzo de 2021. Este cambio llega en un momento clave para el exmandatario, quien es investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Según el oficio, el levantamiento de restricciones se basa en disposiciones del Código Procesal Penal, específicamente los artículos 29.2 y 287.2, modificados por la Ley 32130. En adelante, Vizcarra deberá presentarse ante la justicia bajo la figura de comparecencia simple, lo que implica menos limitaciones, pero con la advertencia de que cualquier incumplimiento podría llevar a sanciones más severas.

Nueva condición, misma obligación

Martín Vizcarra, expresidente de la República. (Foto: Composición Andina/Infobae)

La medida de comparecencia simple no significa la exoneración del proceso judicial. Más bien, establece una relación directa entre el expresidente y las autoridades, exigiéndole acudir a todos los llamados judiciales. En el documento se especifica que, de no cumplir con esta obligación, el exmandatario podría enfrentarse a medidas más graves, como prisión preventiva.

Vizcarra, quien ha sostenido su inocencia desde que surgieron las acusaciones, aceptó públicamente la decisión del Poder Judicial. En una reciente entrevista con el canal de streaming “Ouke”, aseguró que, de ser encontrado culpable, no intentará evadir la justicia.

Durante una aparición en el podcast, el expresidente reafirmó su compromiso de afrontar todas las investigaciones que lo vinculan con presuntos actos ilícitos. “Si el Poder Judicial decide condenarme, aceptaré la decisión. No tengo intención de evadir la justicia”, señaló en la entrevista.

Los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua han estado bajo la lupa desde hace varios años, destacando entre las investigaciones más relevantes de la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua. Según las acusaciones, se habrían dado actos de cohecho y colusión agravada en los proyectos, aunque hasta la fecha no se ha probado su culpabilidad.

Vacunarse fue “el peor error de su vida”

Exfiscal de la Nación acusó a Vizcarra y Mazzetti de delito por caso 'Vacunagate'. Foto: composición Andina

Otro de los temas por los que Vizcarra fue duramente cuestionado y, además, le valió su vacancia por parte del Congreso de la República fue el caso conocido como ‘Vacunagate’, donde admitió que vacunarse en secreto durante la crisis sanitaria de la COVID-19 fue el mayor error de su vida.

El caso ‘Vacunagate’ estalló cuando se reveló que Vizcarra había recibido dosis de la vacuna Sinopharm, destinadas al personal médico que participaba en los ensayos clínicos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Durante la entrevista, Vizcarra defendió su decisión de vacunarse, afirmando que nunca negó el hecho, aunque reconoció que fue un error no hacerlo público.

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia contra Vizcarra y su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el delito de concusión, al considerar que ambos se vacunaron de manera clandestina e irregular. Esta acusación se enmarca en el contexto de la administración pública y sus responsabilidades durante la pandemia.

Vizcarra, al ser cuestionado sobre su decisión de no informar públicamente sobre su vacunación, reiteró que no ocultó el hecho, sino que simplemente no fue interrogado al respecto. “Nunca he negado, pero nadie me ha preguntado”, afirmó durante la entrevista con el mencionado podcast.