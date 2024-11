Durante los últimos días, Daniela Darcourt ha estado en el centro de atención por un problema que tuvo con su tema ‘Señor Mentira’. La artista reveló que su canción había sido eliminada de YouTube, una plataforma en la que llevaba 6 años y que la había ayudado a hacerse popular dentro y fuera del país.

Al respecto dijo: “Es una canción que me llevó al corazón de muchos, no solo aquí en mi país, sino alrededor del mundo”, evidentemente afectada. Además, aseguró que durante su camino musical ha tenido que lidiar con muchas personas que buscaron la manera de frenarla, pero ella no se dejará.

“Desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome piedras en el camino para no dejarme avanzar. Quizá me quiten oportunidades, quizá no me dejen brillar en otros escenarios, pero no me voy a rendir”, acotó también.

En medio de todo este problema, Master Chris, exproductor de Daniela Darcourt también ha estado en el ojo público, pues muchos usuarios lo sindicaron como posible culpable. El especialista musical trabajó por muchos años con la cantante y sería parte del éxito de ‘Señor Mentira’.

Exproductor de Daniela Darcourt se pronuncia tras ser involucrado en polémica por ‘Señor Mentira’

Productor rompe su silencio

Luego de haber sido sindicado como culpable, Master Chris decidió pronunciarse en sus redes sociales. A través deun video compartido en su cuenta de Instagram, el especialista comentó que había recibido amenazas de parte de cibernautas que le parecieron bastante contundentes.

Además de ello, hizo un llamado a los artistas a que sí acusaban a alguien, lo hagan mencionándolo con nombre y apellido para evitar malos entendidos, adjuntando las pruebas que puedan tener al respecto. En esa línea, se refirió a Daniela Darcourt, recordándole que no tienen comunicación hace bastante tiempo.

“Las amenazas que he estado recibiendo yo y mi familia han sido contundentes. Agradecería a artistas, si tienen pruebas, hablen con nombres. Siento que no es responsable hacer una denuncia y no decir nombres, quién fue y las pruebas, yo no fui, no tenía conocimiento que te bajaron el video Daniela, hace tiempo no hablo contigo”, agregó en su descargo.

Exproductor de Daniela Darcourt se pronuncia tras ser involucrado en polémica por ‘Señor Mentira’

Resaltó también que su trabajo con la artista fue en buenos términos, por lo que se quedó con el sinsabor de que una situación así pase. “Cuando trabajamos juntos nunca tuvimos enfrentamientos, por lo que me sorprende esta situación”, mencionó también.

Por otro lado, Master Chris, al estar enterado del problema de Dacourt decidió intervenir. Asegura que estuvieron pendientes de restablecer el video en YouTube. “Los buenos somos más, que me pasé todo el sábado con mi equipo de trabajo para solucionar la situación porque fuimos nosotros los que restablecimos esto gracias al trabajo colaborativo con YouTube”, comento.

Finalmente, hizo hincapié en que es importante saber comunicar los mensajes para evitar malos entendidos como este. “En ningún momento nadie del equipo de trabajo de Daniela apareció. Porque era como que ‘qué estoy pasado, me están amenazando, yo no tengo idea de esto’. Quería decir que hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, primero no están dando nombres y la gente piensa que yo. Hay que ser responsable en las redes sociales”, sentenció.

Tras varios días de intentos por recuperar su video, este sábado Daniela anunció en sus redes sociales que recuperó su video. Con un mensaje para sus seguidores, agradeció el apoyo y se mostró contenta con esta noticia. “Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS”, escribió en su post.

Instagram/danieladarcourtoficial