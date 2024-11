Daniela Darcourt da triste noticia y asegura que buscan sabotear su carrera: “No me dejan avanzar”

La reconocida salsera peruana Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores al anunciar la eliminación del videoclip oficial de su exitoso tema ‘Señor mentira’. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la cantante expresó su tristeza y calificó el hecho como un acto de sabotaje hacia su carrera, lo que ha generado una ola de apoyo por parte de sus fanáticos.

“Como bien saben, hace 6 años empecé esta aventura musical como solista, 6 años en los que me ha costado construir muchísimo”, mencionó la intérprete. ‘Señor mentira’ fue una canción que marcó un antes y un después en su carrera, permitiéndole conquistar al público nacional e internacional. La eliminación del video, que acumulaba millones de reproducciones, representa un duro golpe para su trayectoria artística.

La cantante recordó el esfuerzo invertido en la creación y promoción de la canción. Según relató, luchó junto a su equipo para que ‘Señor mentira’ fuera el tema principal de su primer álbum, un logro que consolidó su posición en la música peruana. “Es una canción que me llevó al corazón de muchos, no solo aquí en mi país, sino alrededor del mundo”, expresó Daniela Darcourt, visiblemente afectada.

Daniela Darcourt

En su mensaje, la artista no solo informó sobre la desaparición del videoclip, sino que denunció un constante sabotaje en su carrera. “Desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome piedras en el camino para no dejarme avanzar”, señaló con frustración. Estas declaraciones han encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes cuestionan quiénes podrían estar detrás de estos actos.

A pesar de la adversidad, Daniela Darcourt reafirmó su compromiso con su música y su público. “Quizá me quiten oportunidades, quizá no me dejen brillar en otros escenarios, pero no me voy a rendir”, aseguró. La cantante enfatizó que este obstáculo no detendrá su camino y que continuará trabajando arduamente para ofrecer lo mejor a sus fanáticos.

El mensaje de la salsera fue rápidamente compartido en redes sociales, generando innumerables muestras de apoyo. Sus seguidores, así como colegas del ámbito artístico, le expresaron su solidaridad y reconocieron su talento y esfuerzo. “Esto recién comienza, mi gente, y de corazón les agradezco por todo lo que hacen por mí día a día”, finalizó la intérprete de ‘Señor mentira’.

Daniela Darcourt hizo una promesa especial si gana el Latin Grammy. La cantante brindará concierto gratuito. IG

Con esta difícil situación, Daniela Darcourt reafirma su fortaleza y pasión por la música, convirtiendo el sabotaje en una motivación para seguir brillando en los escenarios. La artista ha demostrado ser una figura resiliente, capaz de transformar los obstáculos en impulso para continuar dejando huella en la industria musical.

Daniela Darcourt derrochó amor con Waldir Felipa en los Latin Grammy

La destacada cantante Daniela Darcourt y su pareja, el bailarín Waldir Felipa, asistieron juntos a los Latin Grammy 2024, realizados el pasado jueves 14 de noviembre en Miami. La pareja se mostró emocionada por ser parte de este importante evento que reúne a las figuras más destacadas de la música latina.

Fieles a su estilo, ambos aprovecharon sus redes sociales para compartir momentos especiales de su viaje. En sus historias de Instagram, publicaron una romántica fotografía donde se les ve sonrientes y más enamorados que nunca, dejando claro que disfrutan plenamente de su relación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Aunque muchos seguidores celebraron la felicidad de la pareja, otros no dudaron en criticar la muestra pública de afecto, dirigiendo comentarios negativos especialmente hacia Daniela Darcourt. Algunos usuarios cuestionaron su exposición mediática, mientras que otros hicieron comentarios desatinados sobre su relación.

Daniela Darcourt derrocha amor en los Latin Grammy 2024. IG