“Ignorante, estudia”: alcalde de Satipo insulta a pobladores tras reclamos por obras inconclusas

Tras ser llamado "corrupto" por los ciudadanos, el alcalde de Satipo arremetió con insultos en lugar de ofrecer explicaciones sobre las obras detenidas. (Canal N)

Un nuevo episodio de tensión se vivió en la provincia de Satipo, en la región Junín, cuando el alcalde César Merea Tello protagonizó un altercado con ciudadanos que lo confrontaban por la demora en la ejecución de obras públicas de salud y saneamiento. El incidente ocurrió a la salida una reunión con autoridades regionales, el alcalde perdió la calma y lanzó insultos a los asistentes, a quienes tildó de “ignorantes”.

“Oye ignorante, estudia, estudia”, fue la respuesta del alcalde ante los reclamos de los pobladores. Su reacción fue captada por uno de los lugareños que grababa el momento. En el video se escucha a uno de los presentes decir: “Este es el tipo de autoridades que vota la gente”, comentario que no pasó desapercibido para Merea, quien respondió: “Sigue llamándome corrupto, sigue”.

El incidente no se limitó a los pobladores, pues el burgomaestre también arremetió verbalmente contra un periodista que se encontraba en el lugar cubriendo el hecho. Esta situación generó indignación entre los presentes, que esperaban un diálogo con la autoridad para resolver las inquietudes sobre el estado de las obras.

Reclamos por obras inconclusas

Los reclamos de los ciudadanos se centraron en las demoras de obras públicas esenciales. (Captura de pantalla)

El altercado ocurrió en un contexto de malestar creciente entre los ciudadanos de Satipo, quienes vienen reclamando por el retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura básica. Según los habitantes, las obras de salud y saneamiento que deberían beneficiar a la provincia llevan meses paralizadas, sin una respuesta clara de las autoridades sobre cuándo se reanudarán los trabajos.

Una de las pobladoras expresó su rechazo ante el comportamiento del alcalde. “Una autoridad no es justo que insulte a una persona. Lo menos que se espera es que se acerque a conversar con buena actitud, no como vino, como un delincuente”, manifestó.

El malestar de la ciudadanía también se vio reflejado en las acciones del Frente de Defensa de los Intereses de Satipo, un grupo que promueve la revocatoria de César Merea. Los miembros de esta organización fueron especialmente críticos con la gestión del alcalde, señalando su falta de disposición para atender los problemas de la provincia.

Alcalde responde en redes sociales

Alcalde de Satipo, César Merea, pierde los papeles en sesión del concejo. (Infoandes)

Tras el incidente, el alcalde de Satipo decidió dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta personal, Merea minimizó los insultos y justificó su actitud. “No es por mí, a mí no me interesa lo que me digan, yo sé quién soy, pero basta ya de falta de respeto a las autoridades que vienen a hacer obras a Satipo”, afirmó el burgomaestre. En su mensaje, señaló que solo un pequeño grupo de personas, “cuatro o cinco individuos”, estaban detrás de los insultos y que, a su juicio, estos actos respondían a que “no tienen trabajo” y por ello podían estar en las calles a las 10 de la mañana, reclamando.

Este no es el primer incidente en el que el alcalde de Satipo, César Merea, se ve involucrado. En mayo de este año, durante una sesión de Concejo municipal, Merea protagonizó otro episodio que llamó la atención. Molesto por la baja batería de un micrófono que utilizaba, lo arrojó al suelo en plena sesión, lo que causó sorpresa entre los presentes.

El regidor Walver Surichaqui, presente en la sesión, relató lo ocurrido en una entrevista. “Yo estaba leyendo unos documentos cuando, de repente, escuché un ruido fuerte y vi que el micrófono había caído en mis pies”, explicó Surichaqui. Este regidor también mencionó que no era la primera vez que el alcalde mostraba un comportamiento agresivo, señalando que en ocasiones anteriores había tenido enfrentamientos verbales con otros regidores y periodistas.

Las imágenes de esa sesión de concejo muestran que, en lugar de reprender el comportamiento del alcalde, varios de los regidores presentes se rieron del incidente.