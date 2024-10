Susy Díaz pasó su cumpleaños 61 en Europa, pero su maleta llegó después y se quedó sin ropa

Susy Díaz viajó a Europa para celebrar su cumpleaños. América Hoy

Susy Díaz, la popular figura de la farándula peruana, celebró su cumpleaños número 61 de una manera especial: con un viaje a Europa, específicamente a Málaga, España. La excongresista y siempre polémica rubia decidió disfrutar de esta ocasión, el 29 de septiembre, rodeada de sus amigas más cercanas, quienes residen en el extranjero.

En comunicación con América Hoy, programa emitido el 30 de septiembre, Susy Díaz dejó claro que este viaje es un merecido regalo personal, fruto de su esfuerzo y trabajo, y no un canje como muchos pueden suponer. “Yo he comprado mi pasaje”, indicó.

Susy Díaz contó que llegó a Málaga, pero sin su maleta, quedándose sin vestimenta y con una gran intriga. “Llegué yo primero, y mi maleta llegó recién el 29 en la noche. Llegó, pero ya me compré ropa. Hay que ser práctica”, indicó la rubia, remarcando que nadie le iba a arruinar su momento especial.

Ya en Europa, Susy Díaz se reunió con sus amigas Frida y Norma, además de más amigos europeos. Estas amistades internacionales le han permitido compartir su cumpleaños de una forma inolvidable, así lo dejó ver en sus redes sociales. “Estoy en un paraíso”, señaló Susy, mientras mostraba los bellos panoramas para las cámaras de América TV.

Susy Díaz se encuentra en España, país donde viajó para celebrar su cumpleaños. Composición Infobae Perú

No quiere pareja

Una de las preguntas más frecuentes hacia Susy Díaz siempre ha sido su vida amorosa. No es ningún secreto que ha tenido relaciones sentimentales públicas y, en muchos casos, controvertidas. Sin embargo, a los 61 años, la vedette ha tomado una decisión clara: la soltería es su camino actual y no tiene intenciones de cambiar eso por el momento.

En su reciente entrevista, fue enfática al afirmar que prefiere seguir sola y disfrutando de su paz, sin la necesidad de estar en una relación que le cause problemas o le quite tranquilidad. “Me he dado cuenta a la edad que tengo, mi felicidad es estar sola. Sin que nadie me moleste. Yo estoy haciendo caso a la psicóloga, que me dijo que debo estar sola”, comentó con su característico sentido del humor.

Pese a que conoció a un amigo que no tiene compromiso, Susy Díaz señaló que no está buscando pareja. “Es buen anfitrión. Me está llevando por varios sitios. Le he dicho que me lleve a todos los lugares turísticos”, dijo.

Susy Díaz sorprende en la Semana de la Moda

En el marco de la Semana de la Moda de París, Mugler, la reconocida casa de moda fundada por Thierry Mugler en 1973, celebró sus 50 años con un espectacular desfile que reflejó la energía vibrante y el simbolismo característico de la marca. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los asistentes fue la innovadora estrategia de promoción de su colección primavera-verano 2025 en TikTok: utilizó una canción de Susy Díaz, la exvedette y excongresista peruana.

La casa de moda francesa compartió videos en los que las modelos desfilaban con las prendas más llamativas de la nueva colección, acompañadas por ‘Vive la vida’, uno de los temas más emblemáticos de Susy Díaz. Esta elección musical desató una ola de alegría y sorpresa entre los peruanos, quienes rápidamente llenaron las redes sociales con comentarios ingeniosos celebrando el inesperado homenaje.

Susy Díaz

Frases como ‘Susy Díaz llegó a Mugler, díganme algo más icónico que esto” y “La tía Susy está en su prime” inundaron TikTok, mostrando el impacto que tuvo la exvedette en el mundo de la moda. Hasta el momento, el video ha acumulado casi 1 millón de vistas, superando incluso a otros clips de la casa de moda.

Susy Díaz, siempre activa en redes, además de la celebración de su cumpleaños, compartió con orgullo las imágenes, celebrando el alcance internacional de su música en uno de los eventos más prestigiosos del mundo.

Mugler celebró sus 50 años de historia con canción de Susy Díaz | TikTok/muglerofficial