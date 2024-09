Milett Figueroa evalúa demandar a Magaly Medina: “La difamación tiene pena de cárcel”, advierte su madre

Milett Figueroa evalúa demandar a Magaly Medina, según su madre | Radio Panamericana

Milett Figueroa, modelo y actriz peruana, estaría considerando emprender acciones legales contra Magaly Medina. Según su madre, Martha Valcárcel, los comentarios emitidos por la periodista de espectáculos durante su participación en el programa argentino ‘LAM’ habrían sobrepasado los límites de la crítica, afectando la dignidad de su hija, por lo que familia está considerando interponer una denuncia por difamación agravada.

Las declaraciones de Magaly Medina, donde insinuaba que Milett Figueroa era conocida por trabajar con su aspecto físico antes de hacerse conocida en televisión y que se había involucrado sentimentalmente con un hombre comprometido, habrían motivado a Martha Valcárcel a instar a su hija a tomar medidas legales.

“Magaly habló de la dignidad de mi hija. La difamación y la calumnia tienen pena de cárcel. Creo que ella quiere regresar (a prisión). Es el colmo. Ella ha dado a entender que mi hija es una prostituta. Una cosa es que hablen de que está de jurado, que no es actriz, lo que quieran porque uno es monedita de oro para que todos te quieran, pero que toquen su dignidad, ¡no!”, expresó furiosa en entrevista con Radio Panamericana.

Milett Figueroa podría demandar a Magaly Medina por comentarios que afectan su dignidad personal, según su madre. Captura/Radio Panamericana

Incluso, Doña Martha le recordó a Magaly Medina que es posible que enfrente las consecuencias de sus actos en los próximos meses, dado que ha perdido su juicio con Jefferson Farfán, quien también la demandó por difamación agravada. “Ahora Farfán ha pedido la revocatoria para que le pongan prisión efectiva, cuidado Magaly, cuidado porque te va a llegar. Yo soy madre y no te lo voy a permitir”, agregó.

Por otro lado, la madre de Milett Figueroa indicó que su hija ya está al tanto de todo esto. Sin embargo, en estos momentos, debido a su trabajo como jurado en el programa ‘Cantando 2024′, no puede salir a defenderse como quisiera. “Milett ya debe saber todo, pero ahorita ella está a mil, no tiene tiempo”, mencionó. Por esa razón, la señora alentó a la modelo a no quedarse de brazos cruzados.

Milett Figueroa está enterada de las polémicas declaraciones de Magaly Medina, según Doña Martha. Captura/LAM

“Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto porque esto no son envidias entre mujeres, están tocando su dignidad. No me parece que esto se quede así”, sentenció Martha Valcárcel, quien considera que Magaly Medina tiene un tema personal con su hija por sus constantes críticas hacia su persona.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Milett Figueroa?

Durante su participación en el programa argentino ‘LAM’ el 26 de septiembre, Magaly Medina desató una controversia al criticar duramente a Milett Figueroa, quien forma parte del jurado del reality ‘Cantando 2024′. La periodista afirmó que la única trayectoria de la modelo estaba ligada a diversos escándalo. “Acá se la vinculó con un hombre comprometido y con hija. A mí no me gustan las mujeres que se meten con hombres casados”, comentó.

Medina también hizo declaraciones más controvertidas, sugiriendo que Milett Figueroa había ascendido a la fama gracias a su apariencia física más que a su talento. “Hay chicas que usan su belleza muy bien. Los rumores acá son acerca de la utilización de su belleza. No me gusta su fama”, indicó, generando incomodidad entre los panelistas, quienes defendieron a la peruana.

Magaly Medina arremetió Milett Figueroa en 'LAM'. Captura/América

Al darse cuenta del impacto de sus palabras, Magaly Medina intentó matizar sus comentarios, señalando que su afirmación se basaba en información no comprobable.

En medio de las críticas, Magaly Medina habló con Infobae Perú y no se retractó de sus polémicas declaraciones: “Esa es parte de su historia. Fue escandaloso lo que pasó con ella hace tiempo, y fue cuando estaba como concursante en un reality. Yo recuerdo que mi revista lo sacó. Y de verdad, esa es una opinión muy personal mía. No comulgo con aquellas mujeres que sabiendo que un hombre está comprometido, se luzcan en un carro de él”, indicó.