López Aliaga celebra recomendación de Lima como destino turístico ideal, pero publicación advierte sobre los altos niveles de inseguridad

Lima, ciudad gobernada por Rafael López Aliaga, es señalada como insegura por publicación internacional.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, utilizó sus redes sociales para compartir la nota de un medio local que mencionaba una publicación de The New York Times titulada “36 horas en Lima”. Si bien el reportaje original destaca los principales lugares turísticos de la capital, no la califica de manera explícita como un “destino turístico ideal”. Sin embargo, sí advierte sobre los altos niveles de inseguridad y lo caótico que puede ser transitar por la llamada “Ciudad de los Reyes”.

“The New York Times recomienda Lima como el nuevo destino turístico ideal”, escribió el burgomaestre en X. Del total de recomendaciones señaladas por el diario norteamericano, solo dos se encuentran en el Cercado de Lima: el Museo de Arte de Lima (MALI) y el Museo Convento San Francisco y Catacumbas, atracción envuelta en una disputa legal por la remodelación de su plazuela.

De las 21 menciones hechas, siete se encuentran en el distrito bohemio de Barranco y seis en Miraflores. Además, se mencionan las Islas Palomino en el Callao, el chifa El Dorado en Lince, entre otros.

“El tránsito público de Lima puede ser caótico y difícil de navegar para los extranjeros”, advierte la nota en cuestión. Los aplicativos son mencionados como una alternativa, incluso frente a los taxis locales que fueron calificados como “menos confiables en ciertas áreas”. Miraflores y Barranco fueron destacadas como zonas se pueden visitar andando o usando bicicletas.

Gamarra, el emporio comercial más importante del país, viene siendo tomado por mafias y casos de extorsión, por lo que la fuerza policial se viene desplegando hacia este lugar. (Mininter)

Sobre la inseguridad ciudadana, el Times recalcó que los visitantes deben ser cautelosos al ir a distritos que no sean San Isidro, Miraflores, Barranco y La Punta en el Callao. “Quizás sea mejor evitar caminar fuera de estas áreas; en su lugar, utilice el coche, especialmente cuando recorra distancias más largas y de noche. Deje objetos de valor en su hotel y manténgase alerta cuando use su teléfono celular en calles concurridas”, se lee en la publicación.

Sorpresivo anuncio

Rafael López Aliaga criticó el trabajo del gobierno de Dina Boluarte frente a la lucha contra la inseguridad ciudadana. “¿Quieren caos? ¿Están buscando el caos justamente entrando a año electoral?”, señaló durante un evento partidario de Renovación Popular. El burgomaestre instó a que se invierta más dinero en infraestructura para seguridad y el equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), José Baella, fue presentado como integrante del equipo que acompaña al alcalde en la Municipalidad de Lima. Esto con la intención de conformar una agrupación similar que participó en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso en septiembre de 1992. Este nuevo equipo estaría enfocado en la lucha contra lo que se denominó “terrorismo urbano”.

Alcalde de Lima criticó trabajo de Dina Boluarte frente a la inseguridad ciudadana. (Fuente: Panamericana)

A inicios de septiembre de este año, se han reportado 14,220 denuncias por extorsión en Lima, un fenómeno que López Aliaga describe como “terrorismo urbano”. Asimismo, los casos de sicariato, que implican asesinatos planeados con fines delictivos, han aumentado notablemente, con 322 muertes violentas registradas hasta agosto de 2024. El alcalde enfatizó que sin una estrategia sólida en inteligencia y tecnología, los esfuerzos para combatir el crimen organizado no serán suficientes.

El alcalde informó que ha tenido conversaciones directas con la presidenta Dina Boluarte sobre este asunto, pero según él, la respuesta fue insatisfactoria. “No hay voluntad política”, afirmó. Para López Aliaga, el problema no se limita a la falta de recursos, sino también a la descoordinación entre los diferentes poderes del Estado.