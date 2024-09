Paco Bazán negó tener un problema personal contra Jefferson Farfán: “Si no, hubiera entrevistado a Melissa Klug”

Paco Bazán negó tener un problema personal contra Jefferson Farfán en su programa de ATV: TikTok -Pacobazan.fans.

Paco Bazán se pronunció en su programa ‘El Deportivo en Otra Cancha’ la noche del miércoles 11 de septiembre, donde abordó varios temas que lo han puesto en el ojo de la controversia. Entre ellos, su enemistad con Jefferson Farfán y las recientes acusaciones de Jesús Alzamora, quien lo calificó de “odiador de niños y familias”. Bazán respondió con firmeza a ambos señalamientos, desmintiendo cualquier intención de dañar a las personas involucradas.

A raíz de los ácidos comentarios que se han hecho Bazán y Farfán, el presentador aclaró que no tiene nada personal en contra de la “Foquita”, aunque sí ha emitido opiniones sobre su desempeño en el fútbol y su vida fuera de las canchas cuando esta afecta su profesionalismo.

“Yo no tengo nada personal en contra de Jefferson Farfán. Lo he criticado como muchos otros futbolistas, pero eso no significa que no reconozca su capacidad y su trayectoria. Cuando hablo de su vida fuera del fútbol, es porque su comportamiento afecta su profesionalismo, y eso es lo que me interesa abordar”, explicó Bazán.

“Si tuviera algo en contra de Farfán, habría entrevistado a Melissa Klug”

Paco Bazán también hizo referencia a la relación de Farfán con su expareja Melissa Klug, quien en varias ocasiones ha acusado al futbolista de no dedicarle tiempo de calidad a sus hijos. Sin embargo, el conductor deportivo aclaró que, si tuviera algún conflicto personal con Farfán, habría aprovechado esa situación para perjudicarlo en su programa, pero no lo ha hecho porque no es su estilo.

“Si tuviera algo en contra de Jefferson Farfán, créanme que habría sentado en esta silla a Melissa Klug, quien lo denunció. Hubiera hecho nota tras nota sobre esa denuncia, pero no, no es mi tema. No me interesa, no lo hago porque no es lo que me gusta hacer. Yo me enfoco en el fútbol y en los temas que realmente impactan la carrera de un deportista”, afirmó.

Bazán reiteró que su interés radica en criticar aspectos que afectan el profesionalismo de los futbolistas, sin involucrarse en conflictos personales que no aportan al análisis deportivo. “Hablo de fútbol y de la vida fuera de las canchas cuando esta afecta el rendimiento de los jugadores. No tengo interés en temas que no estén relacionados con su carrera”, concluyó.

Paco Bazán envía carta notarial a Jesús Alzamora

La tensión entre Paco Bazán y Jesús Alzamora se intensificó cuando este último lo acusó de hacer comentarios negativos sobre su familia. Durante su programa, Bazán anunció que ha decidido tomar medidas legales en contra del también conductor y actor, enviándole una carta notarial exigiendo una retractación y una explicación sobre cuándo y cómo se habría burlado de la esposa e hijos de Alzamora.

“Jesús, te exijo que demuestres en qué momento me he burlado de tu esposa o de tus hijos. Lo que haces es difamación, y por eso te he enviado una carta notarial. Si tanto hablas de paz y amor, lo mínimo que deberías hacer es actuar con coherencia y no destruir a quienes te caen mal”, comentó Bazán con tono enfático durante su intervención.

Asimismo, el conductor deportivo aclaró que lo que se presenta en la televisión es entretenimiento, y negó haber realizado comentarios malintencionados hacia la familia de Alzamora. “Lo que hacemos en TV es show y entretenimiento. Yo no voy como Jesús Alzamora, ondeando la bandera de la paz y el amor, pero al mismo tiempo destruyendo a los demás con falsas acusaciones. Eso fue lo que hiciste conmigo el lunes”, subrayó.

Paco Bazán envía carta notarial a Jesús Alzamora. ATV / Ric La Torre