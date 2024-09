Paco Bazán afirma que sufrió por cruel broma de Jefferson Farfán y Jesús Alzamora sobre su madre

Paco Bazán afirma que Jefferson Farfán y Jesús Alzamora hicieron cruel broma sobre su madre | Entre Palos TV - Youtube

Un enfrentamiento sin fin. Paco Bazán se refirió al último video que Jesús Alzamora subió a su canal de Youtube, donde el actor y su esposa se defendieron de sus duras críticas. La figura de ATV adelantó que el exconductor está mintiendo e, incluso, lo acusó de haberse reído de una broma que hizo Jefferson Farfán sobre su madre.

En la última transmisión de ‘Ni loco ni santo’, el exarquero de Universitario de Deportes confesó que solo había visto el adelanto promocional del video y se mostró sorprendido por las declaraciones de Jesús Alzamora. Como se recuerda, el actor afirmó que Paco Bazán se burló de la fe católica de su familia, a pesar de conocer el significado del denario y el collar de energías que llevaba.

Según Paco Bazán, Jesús Alzamora no dijo la verdad al afirmar que alguna vez se metió con su familia. “Por lo que he podido ver está mintiendo, no sé si miente a su comunidad o a su entorno familiar cercano”, señaló el presentador, prometiendo a su audiencia responder a las acusaciones del expresentador de ‘Yo Soy’ cuando vea el video de Youtube por completo.

Paco Bazán se defiende y asegura que nunca se burló de la familia de Jesús Alzamora. Captura/Youtube

“Jamás me he metido con su familia, le he dicho directamente a él que es un CPP. Nunca me he metido con su familia, quiero que me explique cuándo yo he agredido a su familia. ¡Nada! Lo que pasa es que victimizarse siempre es un punto a favor. El tema era con él, pero bueno”, fue lo único que adelantó sobre el tema.

Paco Bazán sufrió por cruel broma

En otro momento del podcast, el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ reveló que Jefferson Farfán hizo una broma sobre su madre durante una entrevista con Jesús Alzamora, a quien también acusó de haberse reído de dicho comentario.

“Cuando Jefferson fue a su podcast, empezaron a hacerle preguntas para que se luzca y me ataque. Hubo un momento en el que se burlaron de mí, dijeron ‘acúsalo con tu mamá’. Esa vaina me dolió. ¿Saben por qué? Me voy a victimizar como hacen muchos, me dolió porque mi mamá vive en una silla de ruedas y no puede hablar. Hay días que no sabe quién soy. Mi mamá tiene medio cuerpo paralizado, hace tres años sufrió tres infartos cerebrales y quedó biplégica”, relató.

Jefferson Farfán al lado de Jesús Alzamora en uno de los episodios de 'La Lengua'.

Paco Bazán indicó que, aunque es evidente para muchos que ni Jesús Alzamora ni Jefferson Farfán tenían la intención de reírse de la salud de su madre, igualmente se sintió afectado a nivel emocional. “En ese momento me puse a pensar: carajo, me gustaría tener a mi viejita bien físicamente, como estaba antes de su enfermedad”, mencionó el exfutbolista.

Esposa de Jesús Alzamora rompió en llanto

María Paz Gonzáles-Vigil, esposa de Jesús Alzamora, lo acompañó en la última edición de su podcast y se quebró al afirmar que los comentarios de Paco Bazán la afectaron profundamente, ya que el denario y el collar de energías que usa el padre de sus hijos tiene un significado especial para toda su familia.

“A mí me dolió porque están insultado a la persona que yo amo. Esta persona se paró a gritar que eres una mala persona porque tienes un denario y un collar de energías que para los dos significa un montón. Ese denario significa los tres años que nos costó Lorenzo (concebir a su hijo), las cuatro inseminaciones que no funcionaron y las hormonas que me tuve que poner. Significa la semana de amenza de aborto que tuve, significa que cuando Lorenzo tenía cuatro meses casi se nos va por un virus. No eres nadie para burlarte de nuestra fe”, expresó entre lágrimas.

María Paz Gonzáles-Vigil lloró por los comentarios de Paco Bazán.