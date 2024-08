Quejas, deficiencia y largas colas por Fonavi: Las dificultades de los adultos mayores para cobrar el Reintegro 2

Con cada pago del Fonavi, siempre se generan largas colas tanto en el Banco de la Nación como en la Secretaría Técnica. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Ya hay un nuevo pago del Fonavi. La devolución para el Reintegro 2 ha empezado el martes 27 de agosto, pero no sin sus problemas. Dado que el pago es el Banco de la Nación, las oficinas de esta entidad a nivel nacional presentan largas colas para acceder a este desembolso. También se reportan colas de la Secretaría Técnica, de fonavistas que se acercan a averiguar si son parte de este pago.

Pero eso no es todo. En reporte de radio Exitosa, varios adultos mayores —quienes son los que comúnmente aportaron al Fondo Nacional de Vivienda— han resaltado diferentes deficiencias en la atención en el Banco de la Nación al momento de acercarse a cobrar la devolución de su dinero.

Problemas en el cobro del Fonavi

Desde tempranas horas de la mañana, los adultos mayores y herederos de fonavistas fallecidos han hecho colas en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional para recibir el nuevo pago del Fonavi.

Los exaportantes y herederos deberán acercarse a cobrar el pago del Fonavi en el Banco de la Nación, si verificaron que son parte del Reintegro 2. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

Sin embargo, dada la cantidad de personas, algunas sedes no se dan abasto. Según reporto Exitosa, diversos fonavistas se quejaron en Chimbote por falta de personal en el Banco de la Nación. “Más ante había personal que orientaba, pero ahora no hay nada. He aportado 10 años al Fonavi, y es la primera vez que voy a cobrar”, dijo un adulto mayor.

Pero los problemas no son solo de adultos mayores, sino también de algunos herederos, quienes, reportan en Exitosa, aún está esperando poder cobrar y forman colas en la Secretaría Técnica.

¿Quiénes cobran Fonavi?

Antes de acercarse a la Secretaría Técnica o el Banco de la Nación, los fonavistas y sus herederos deben conocer a quiénes van dirigidos estos pagos. Para corroborarlo es esencillo. Primero se debe acceder al LINK oficial:

Ingresa a https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/index.html

Escoge DNI u otro tipo de documento

Coloca el número de tu documento

Llena el código Captcha

Haz clic en ‘Consultar’

Ya puedes consultar si estás en el padrón para la devolución del Reintegro 2, y tendrás que cobrar el pago en el Banco de la Nación. - Crédito Composició Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Captura del Fonavi

El nuevo grupo incluye a 207 mil 470 fonavistas titulares a partir de los 75 años, así como los herederos de aportantes fallecidos que hayan cumplido 93 años antes del 31 de agosto de 2024. También se inckuyen a aquellos inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), quienes perciben pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a quienes presentan alguna enfermedad grave o terminal, debidamente acreditada.

¿Cómo se cobra el Fonavi?

Como ya se ha informado, si ya un fonavista ha verificado en la página oficial de la Secretaría Técnica que puede acceder al pago, lo que tiene que hacer es acercarse a alguna oficina del Banco de la Nación con su DNI para poder acceder a su devolución.

Pero no será la única manera de cobrar, al menos no para un grupo de fonavistas que no pueda acercarse a cobrar. Como señaló Jorge Milla, representante de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc que coordina estos pagos, quienes tengan dificultades para movilizarse, podrán recibir el pago en sus hogares. “El Banco de la Nación ha dicho que si hay casos en que la persona no se puede movilizar, un funcionario del banco se acerca al fonavista en estos casos extremos”, declaró a Exitosa.

La resolución del Reintegro 2 se aprobó con estos detalles sobre las fechas, montos, beneficiarios, Cerad y más. - Crédito Cortesía de Fenaf Perú

Lo único que se debe hacer es comunicarse con el banco e informar sobre la “imposibilidad de poder acercarse a una oficina del banco para hacer efectivo el pago”.

¿Cuánto pagarán?

No hay un monto exacto que se sepa que recibirán todos los fonavistas. Sin embargo, si hay rangos de montos mínimos y máximos que se entregarán a los exaportantes como parte del Reintegro 2 del Fonavi. El grueso de estos, 73 mil 668 exaportantes (en su mayoría de 75 a 79 años de edad), podrá acceder a devoluciones de, inclusive, montos mayores de S/4.000 y de hasta S/5.000.

Algunos otros, según el cálculo del valor cuota, esta es la cantidad de exafiliados y los rangos de montos que podrán recibir, según pudo confirmar Infobae Perú con un documento exclusivo compartido a este medio:

Recibirán montos de S/40 a S/100, 8 mil 460 fonavistas

Montos de más de S/100 a S/500 para 41 mil 848 fonavistas

Montos de más de S/500 a S/1.000 para 38 mil 651 fonavistas

Montos de más de S/1.000 a S/2.000 para 15 mil 667 fonavistas

Montos de más de S/2.000 a S/3.000 para 8 mil 994 fonavistas

Montos de más de S/3.000 a S/4.000 para 12 mil 102 fonavistas

Montos de más de S/4.000 a S/5.000, para 73 mil 668 fonavistas

Montos de más de S/5.000 a S/6.000, para 5 mil 526 fonavistas

Montos de más de S/6.000 a S/8.000, para 1.147 fonavistas

Montos de más de S/8.000 a S/10.000, para 601 fonavistas

Montos de más de S/10.000 a S/20.000, para 791 fonavistas

Montos de más de S/20.000, para 15 fonavistas