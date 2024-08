Pamela López aclara retiro espiritual de Christian Cueva: “No utilicé a la iglesia para limpiarle la cara”

La esposa de Christian Cueva negó haber intervenido en la decisión del futbolista de ser parte de este proceso espiritual | (Carlos Diaz/Infobae Perú)

Pamela López ha decidido romper su silencio y hablar públicamente sobre la tormentosa relación de 12 años que mantuvo con Christian Cueva, la cual terminó oficialmente hace algunos meses. Este lunes 19 de agosto, López apareció en el programa ‘América Hoy’ junto a su abogada Rosario Sasieta, para denunciar al futbolista por maltrato físico y psicológico.

Luego, en una conferencia de prensa, la esposa de Cueva presentó fotos y videos que evidencian las agresiones que sufrió a manos del jugador. Además, anunció que ha iniciado acciones legales en su contra, buscando garantías y medidas de alejamiento para protegerse a ella y a sus hijos.

Durante la conferencia, López también habló sobre cómo su situación personal la llevó a alejarse de la iglesia. Explicó que hace algunos meses dejó de asistir a los servicios religiosos debido a una depresión que la llevó a buscar ayuda psicológica.

Pamela López: “A Christian nadie lo obligó”

Aprovechó la ocasión para recordar un episodio que ocurrió hace algunos meses, cuando, tras hacerse pública la relación extramarital de Cueva con Pamela Franco, el futbolista asistió a un retiro espiritual donde pidió perdón a López. Sin embargo, López aclaró que no tenía conocimiento previo de que su esposo participaría en dicho retiro y que se enteró solo días antes, lo que interpretó como una nueva manipulación por parte de Cueva para intentar reconquistarla.

Este lunes 19 de agosto, la aún esposa del futbolista anunció que acaba de denunciar al padre de sus hijos por violencia familiar, mostró las imágenes en conferencia de prensa. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

“Actualmente no estoy yendo a la iglesia. Hace unos meses dejé de ir porque caí en una depresión y eso me llevó a buscar terapia psicológica. Jamás he utilizado a la iglesia para limpiarle la cara ni nada por el estilo. Es más, cuando Cristian llegó a la iglesia lo hizo por sus propios medios, a él nadie lo obligó. A mí me tomó por sorpresa ese retiro. Me enteré unos días antes que él había tomado esa decisión junto con el pastor de mi iglesia, y creo que fue una manera más de manipularme para poder retomar la relación”, explicó López durante la conferencia de prensa, dejando en claro que la decisión de Cueva fue un intento más de control en su relación.

¿Qué le dijo Christian Cueva a Pamela López en el retiro?

Luego que a fines de enero e inicios de febrero se evidenciara que Pamela Franco mantuvo una relación con Christian Cueva durante los años 2018 y 2019, mientras él tenía una relación con su esposa, Pamela López, se pensó que la relación entre López y Cueva llegaría a su fin.

Sin embargo, a fines de marzo se compartieron unas imágenes del futbolista en un retiro espiritual llamado ‘Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo’, que se realizó en Trujillo. En el video se pudo ver al popular ‘Aladino’ llorando y pidiéndole perdón a su esposa.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”, sostuvo el futbolista ante el público.

Christian Cueva rogó perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad: "Te amo, no era yo". (Captura: Magaly TV La Firme)

Tras esas palabras, se pudo ver a Pamela López recibiendo al jugador con flores y globos y dándose un fuerte abrazo. Cueva volvió a hablar y aseguró que nunca pensó pararse frente a tanta gente, pero que estaba ahí para vencer muchas cosas.

“He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos errores, de verdad de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian”, mencionó el deportista en aquel entonces.

Medidas de restricción a Christian Cueva

En cuanto a las acciones legales, uno de los abogados de Pamela López informó que el caso se encuentra actualmente en el Juzgado de Familia, donde se están solicitando medidas de protección para garantizar la seguridad de López y sus hijos.

La esposa del futbolista señaló que teme por su seguridad, además que el deportista tiene acceso a su vivienda. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

“Lo que corresponde ahora es dictar medidas de protección. Estamos en esa etapa, aún no hemos entrado en una fase penal. Ahora es una etapa de protección para la víctima, con orden de alejamiento para que este señor no se acerque a ella ni a los niños. Esperamos que el poder judicial se pronuncie de forma inmediata porque, según la ley de violencia familiar, esto tiene que resolverse de inmediato; no podemos esperar meses para un pronunciamiento”, explicó el abogado.

Rosario Sasieta, abogada de López, fue enfática al reiterar que la denuncia contra Christian Cueva es “irrenunciable” y que el proceso legal continuará hasta las últimas consecuencias. Sasieta subrayó que no habrá marcha atrás en esta denuncia y que la seguridad de su clienta y de sus hijos es la prioridad absoluta. Además, López aclaró que, aunque nunca ha sido amenazada de muerte por Cueva, las agresiones físicas se producían cada vez que ella le cuestionaba alguna de sus infidelidades, lo que desencadenaba violentas reacciones por parte del futbolista.