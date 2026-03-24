Unidos por la Salud: Feria gratuita en Miraflores busca enfrentar la obesidad con prevención y chequeos médicos

El Parque María Reiche en Miraflores será sede de la feria gratuita ‘Unidos por la Salud’ para prevenir la obesidad en adultos peruanos.

En el marco del Mes Mundial de la Obesidad, Miraflores recibirá el 25 de marzo la feria de salud gratuita “Unidos por la Salud”, una iniciativa centrada en la prevención y el diagnóstico temprano de la obesidad, enfermedad que afecta a más de 70% de los adultos peruanos.

El evento, que tendrá lugar en el Parque María Reiche, en el Malecón de la Marina, de 13:00 a 17:00, aspira a sensibilizar sobre una problemática de salud pública creciente en el país y a mejorar el acceso a información confiable y herramientas para controlar el peso, según informaron los organizadores a través de la campaña “Hablar te quita un peso de encima”.

La importancia de abordar la obesidad desde una perspectiva integral fue destacada por las entidades médicas participantes. El doctor Ray Ticse, endocrinólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Endocrinología, señaló durante la presentación del evento que la obesidad representa mucho más que una cuestión de peso.

“La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral. No se trata sólo de peso, sino de un problema de salud que incrementa el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones. Es fundamental promover la prevención, el diagnóstico oportuno y generar entornos que faciliten estilos de vida saludables”, afirmó Ticse.

El 70% de los adultos peruanos entre 30 y 59 años presentan sobrepeso u obesidad, según datos oficiales de salud.

Perú: 7 de cada 10 adultos viven con sobrepeso u obesidad, según reportes nacionales

La situación nacional revela que la obesidad ya alcanza al 70% de los adultos entre 30 y 59 años, de acuerdo con datos oficiales citados en la nota informativa difundida por la asociación Por Un Perú Sin Cáncer. Esta cifra ubica al Perú entre los países con mayor incidencia de obesidad en América Latina.

La enfermedad, de acuerdo con la organización Por La Salud —brazo de sensibilización de la citada asociación—, incrementa el riesgo de más de 200 enfermedades, incluyendo diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y cáncer.

Gianina Orellana, vocera de Por La Salud, precisó que la comprensión de la obesidad debe ir más allá de las percepciones tradicionales.

“La obesidad es una enfermedad crónica que aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Su abordaje debe ser integral, considerando factores biológicos, sociales y nutricionales, y no solo la voluntad individual”, sostuvo Orellana.

La feria 'Unidos por la Salud' ofrecerá evaluaciones médicas gratuitas y orientación en nutrición en el marco del Mes Mundial de la Obesidad.

Un abordaje multisectorial busca romper el estigma y mejorar la prevención

La feria “Unidos por la Salud” está dirigida a toda la comunidad y espera convocar a más de 500 personas en una jornada de evaluaciones médicas gratuitas y orientación personalizada en nutrición y medicina general. El evento ofrecerá, en un solo circuito, medición de signos vitales, cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC), análisis de composición corporal y talleres sobre riesgo cardiometabólico y hábitos saludables.

El parque María Reiche se complementará con zonas de actividad física y espacios educativos que abordan tanto los factores biológicos como sociales y hormonales involucrados en el desarrollo de la obesidad.

Representantes médicos, líderes de opinión, deportistas y miembros de la sociedad civil participarán de la jornada junto a autoridades sanitarias, reforzando la estrategia multisectorial recomendada para reducir el avance de esta condición, tal como sugieren los datos citados por la iniciativa Por Un Perú Sin Cáncer.

Factor central en la prevención es la información. Para ello, la campaña “Hablar te quita un peso de encima” habilitó el sitio www.hablartequitaunpeso.com.pe, que reúne herramientas y testimonios dirigidos a pacientes y familiares afectados por la obesidad.

Especialistas destacan que la obesidad es una enfermedad crónica asociada a más de 200 patologías, incluyendo diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La obesidad incrementa el riesgo de más de 200 enfermedades en el Perú

En el Perú, la obesidad es considerada una de las principales amenazas sanitarias por su impacto social y económico. El desarrollo de esta patología está vinculado a consumo de alimentos ultra procesados, sedentarismo y factores genéticos y hormonales, que potencian el riesgo de complicaciones graves y deterioran la calidad de vida, de acuerdo con lo informado por la campaña.

La estrategia de la feria y las organizaciones participantes busca romper el estigma asociado a la obesidad y contribuir a que la sociedad la reconozca como una enfermedad crónica que requiere atención médica continua, diálogo familiar y comprensión social, más allá de la voluntad o los hábitos individuales.