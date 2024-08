Adolfo Aguilar revela que rechazó a Karen Schwarz y le hizo aclaración: “Me gustan los chicos”

El exconductor de televisión contó que tras la buena química con la modelo, prefirió evitar que se ilusione o se enamore de él | Andrea Llosa

Adolfo Aguilar y Karen Schwarz marcaron una época cuando se convirtieron en dupla en el desaparecido programa ‘Yo Soy’. La expareja televisiva evidenciaba su gran química y buena relación que tenían cada noche durante la emisión del espacio de Latina Televisión.

Sin embargo, su cercanía generó suspicacias y más de uno se cuestionó si es que entre ambos existió algo más que una amistad. Aunque a los años Schwarz consolidó un romance con el cantante Ezio Oliva, siempre quedó en el tintero la duda si es que la modelo y el presentador tuvieron algún tipo de romance.

Recientemente, el integrante de ‘El Gran Chef Famosos’, fue entrevistado por Andrea Llosa para su programa de YouTube ‘La Capilla’, allí habló de diversos temas, entre ellos su cercanía con Karen. Durante la conversación, Aguilar confesó que le hizo una advertencia a su entonces compañera para que evitara enamorarse de él.

“Con Karen hubo una cosa muy linda de química, nos llevábamos muy bien, hasta que un día nos sentamos y le digo ‘Oye, mamita, a mí me gustan los chicos, chica, no te enamores’”, comentó ante la sorpresa de Andrea Llosa.

Cuando fue cuestionado sobre si realmente hubo un romance entre ambos, pues la cercanía que tenían hacía pensar esto a muchos. Al respecto, el expresentador de televisión dejó en claro que si bien era claro el coqueteo entre ambos, nunca pasó a mayores y dejaron en claro su amistad. Comentó que sí pensó que Karen podía ilusionarse con él, por lo que le dejó claro su orientación sexual.

“No salimos, éramos amigos, pero había un coqueteo. Yo creo que sí (se estaba ilusionando) una linda, una bella y me dijo ¿en serio? Ah ya”, finalizó sobre el tema.

Karen Schwarz confesó que se enamoró de Adolfo Aguilar

En el año 2023, Adolfo Aguilar era presentador del programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, espacio en el que los famosos se encargaban de adivinar cuál de los participantes realmente tenía el rol que prometían tener. En una de las ediciones, llegó Karen Schwarz como una de las invitadas y desde el comienzo dejó en claro que estaba dispuesta a ganar, aclarando que ha sido engañada en algún momento.

“Hoy gano sí o sí, porque ya me han mentido en algún momento de mi vida”, comentó ante la sorpresa de todos. Tras ello, Aguilar no quiso quedarse con la duda y le preguntó quién la había engañado, sin imaginar que él se convertiría en el protagonista de sus declaraciones. Karen afirmó que luego de que se conocieron en el año 2011, ella se enamoró del conductor y hasta estaba a punto de ilusionarse para ser una pareja, pero claramente no podía ser.

“(¿Quién te ha mentido?) Tú... Por favor, paren la música, en el 2011, te conocí, él me enamoró, y yo caí redondida y ahora ya saben quién es Adolfo. A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, ‘¡Qué me va a hacer caso Adolfo!’. Después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra”, mencionó.