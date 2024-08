Magaly Medina se burló de Renato Tapia tras presentar a su nueva pareja: “No tiene equipo, pero tiene amor”

Magaly Medina critica y se burla de Renato Tapia tras presentar nuevo amor. Magaly TV La Firme

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en referirse a la nueva situación sentimental de Renato Tapia, quien anunció su separación con Andrea Cordero hace menos de dos meses. Recordemos que la pareja llevaba 9 años de matrimonio y 13 de relación. Además, fruto de su amor tienen una hija.

Hoy en día, el futbolista se luce con una rubia, quien respondería al nombre de Lesly Wiinkels. Para Magaly Medina, la decisión de Renato Tapia habría sido porque en su mente ya estaba otra mujer.

“13 años con la persona que lo acompañó y tuvo sus hijos, que incluso soportó la humillación pública de saber que había tenido un hijo extramatrimonial, mientras estaban casados, que toleró eso, que lo apoyó públicamente en las redes sociales. Sin embargo, hace mes y medio, él la dejó, con un comunicado donde dejaba bien claro que él a partir de ese momento era un hombre separado, para qué, para iniciar una nueva relación”, indicó Magaly Medina.

La conductora de televisión señaló que el futbolista ha demostrado lo feliz que se encuentra hoy en día, pese a quedarse sin club tras no renovar contrato con el Celta de Vigo.

“Claro, cuando un hombre se decide a dar ese gran paso, porque generalmente, las que tomamos es decisión en cuestión de separación, somos las mujeres, los hombres no. Cuando lo hacen, es porque están entusiasmados, parece que Renato ya estaba entusiasmado con esta rubia debilidad, que dizque canta, no canta nada. En fin, ya lo descubrimos, ya sabemos y sabremos más. Renato Tapia está enamorado, no tiene equipo, pero tiene amor”, concluyó entre risas.

¿Quién es el nuevo amor de Renato Tapia?

Magaly TV La Firme presentó un informe sobre quién sería la nueva pareja de Renato Tapia. Según expuso, se trataría de una rubia hondureña llamada Lesly Wiinkels.

A través de la red social de la joven no mayor de 30 años, se puede ver sus muestras de afecto y enamorados que están Renato y Lesly. Incluso, ella no dudó en escribir: “Feliz cumpleaños, amor. Nunca dejes de ser tan único, tan tú. Te amo”. Recordemos que el cumpleaños de Renato Tapia fue el pasado 28 de junio.

Cuenta con solo 331 seguidores y tiene su cuenta de Instagram en privado. “Take it easy”, “A mi modo, ni modo” y “Entre tanto ruido somos música”, son las frases que se pueden leer en su perfil.

Además, pese a que no ser cantante, ha hecho colaboraciones con músicos. El reportero de Magaly Medina se contactó con el rapero que cantó con ella y le dio algunos detalles de la rubia.

“Ella no tiene YouTube, ella fue porque me quiso colaborar. No, ella no se dedica a la música. A ella le gusta, y si uno le pide el favor, pues lo hace, pero ella como tal no se dedica hacer canciones”, indicó el músico.

¿Por qué se separó Renato Tapia de su esposa?

Renato Tapia decidió confirmar su separación con Andre Cordero el pasado 25 de junio, hace menos de dos meses. Después de 9 años de matrimonio y 13 de relación, el futbolista decidió dar esta difícil noticia en su red social.

Al parecer, la relación no pudo superar un destape que hizo Magaly TV La Firme en el 2023. El espacio sacó a la luz una verdad de Renato Tapía le escondía a su esposa. El futbolista tenía un hijo extramatrimonial, fruto de la relación que tenía con su expareja Daniela Castro.

Según contó la involucrada, el niño no sabía nada de su padre. “Él ya estaba casado, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día, y ahí fue que quedé embarazada. Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué y me dijo que no iba a estar presente, que lo sentía mucho”, detalló en el programa de Magaly Medina.

