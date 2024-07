Integrantes de la Mesa Directiva se pronuncian por viaje de congresistas a Venezuela: “Tendrán que rendir cuentas de sus actos”

Kelly Portalatino, Guillermo Bermejo, María Agüero, Margot Palacios y Elizabeth Taipe, son al menos cinco legisladores de los que viajaron a Venezuela como “veedores” para estar presentes en las elecciones del 28 de julio —día importante para el país—. Sin embargo, su ausencia en estos días ha sido rechazada por los integrantes de la nueva Mesa Directiva tras apoyar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que estos viajes no han generado ningún gasto al Estado peruano. Asimismo, refiere que la mayoría de las bancadas rechazaron el panorama que vive Venezuela tras el fraude electoral.

“Los legisladores que viajaron a Venezuela lo han hecho por su decisión y su punto de vista político que nosotros no compartimos, pero respetamos. Ese viaje no ha generado ningún gasto al Estado Peruano, menos al Congreso de la República”, manifestó a Canal N.

Salhuana evitó responder si considera a Maduro como “dictador”. En este sentido, señaló que solo se debería quedar en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año.

Titulares de la Mesa Directiva rechazan viaje de congresistas por elecciones de Venezuela| Andina (Composición de Infobae Perú)

Primera vicepresidenta rechaza viaje

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, también rechazó la postura de los legisladores frente a la reelección de Maduro, a pesar de que se reportó el fraude electoral. Asimismo, precisó que solo este panorama muestra “una dictadura” una vez más.

“No sé en qué condiciones han viajado, pero en muchos casos viajan como veedores, yo los he visto en los medios de comunicación. Ellos tendrán que rendir cuentas de sus actos. Prácticamente, responden a ideas ideológicas que va más allá de la razón. Las cosas son absolutamente claras, hasta el día de hoy ya hay 17 personas fallecidas, detenidos y represión brutal”, agregó.

En otro momento, aseveró que se une a las bancadas que se solidarizan y rechazan la situación de violencia que atraviesa Venezuela. Además, consideró que la Cancillería peruana actuó “bien” al no reconocer a Nicolás Maduro como el ganador.

“Ellos tendrán que explicar a la ciudadanía por qué considerar que ha habido elecciones limpias”, agregó. Además, descartó la posibilidad de que el caso llegue a la Comisión de Ética, debido a que se trata de su posición ideológica.

La congresista peruana Kelly Portalatino posteó en su red social X una foto suya en la celebración de los primeros resultados electorales en Venezuela, que da como ganador al dictador Nicolás Maduro | Foto: Kelly Portalatino en X

En las próximas horas, la Mesa Directiva emitirá un mensaje sobre la situación que atraviesa Venezuela.

Kelly Portalatino justifica su ausencia

La congresista de Perú Libre justificó su viaje a Venezuela y criticó a Dina Boluarte por su segundo discurso por Fiestas Patrias.

“Hay que entender que como calidad de parlamentarios hemos solicitado permiso al Congreso de la República para poder acudir. Hay que entender que han sido días feriados, por lo tanto, muchos de los congresistas no han acudido ni siquiera al 28 de julio al mensaje que han sido 5 horas”, añadió.

Portalatino afirmó que fue testigo del “voto popular” y que da por ganador a Maduro. Sin embargo, nunca se mostraron las actas electorales para corroborar la información y refleja el fraude que fueron estas contiendas.

También respondió a la orden de retención de la Fiscalía al no asistir a dar su testimonio en caso contra Vladimir Cerrón. Es decir, que sería llevada de “grado o fuerza” al no asistir de manera reiterada a declarar. No obstante, la parlamentaria señaló que se trata de “violencia contra la mujer”, a pesar de los presuntos chats que demuestran la conversación con el prófugo de la justicia.

“El fiscal de manera tendenciosa pretende hacer un show mediático, vulnerando el art.93 de la CPP, demostrando incompetencia, instrumentalización de la justicia ‘LAWFARE’. Hoy las notificaciones llegan por los medios de comunicación. Violencia contra mujer política de izquierda”, escribió la congresista.