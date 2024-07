¿Por qué Johanna San Miguel dejó ‘Esto es Guerra’ la primera vez y después de cuánto tiempo regresó?

Johanna San Miguel dejó Esto es Guerra por primera vez en el 2015. América TV

Johanna San Miguel y Mathías Brivio estrenaron ‘Esto es Guerra’ en el 2012, siendo los primeros conductores del emblemático programa de América TV, el cual ya cuenta con 12 años de permanencia en la pantalla chica.

En este tiempo han pasado varios conductores por el programa, ya sea para cubrir renuncias o salidas temporales. Jazmín Pinedo, Edu Saettone, María Pía Copello, Gian Pero Díaz, Katia Palma y más son las figuras que han desfilado en el set de ‘Esto es Guerra’ como presentadores.

Hoy en día están a cargo de la conducción Johanna San Miguel y Renzo Schuller, quienes han demostrado pasión y energía a la hora de defender a sus equipos. Sin embargo, dentro de la acalorada competencia y ocurrentes situaciones, una situación el pasado lunes 15 de julio dejó atónitos a los seguidores del programa, la despedida de la ‘Mamá leona’.

En medio de lágrimas, Johanna San Miguel anunció que solo estará en el programa hasta fin de mes. “Los motivos son absolutamente personales, soy pionera en este programa. Soy la ‘Mamá Leona’ y lo seré por siempre”, indicó la conductora de TV.

“Quiero agradecer a toda la gente y seguidores que me ha visto todo este tiempo, incluidos a mis ‘haters’. Pedirles que sigan disfrutando de este programa que se hace con tanta pasión, garra y camiseta. Es lo que siempre nos ha definido. No pensaba hacerlo en este momento. Muchas gracias por todo este tiempo compartido”, expresó con gran tristeza, recibiendo el fuerte abrazo de los chicos realily.

Al día siguiente, 16 de julio, volvió a referirse de su despedida, indicando que aún no lo asimilaba. “Definitivamente, aún no proceso y eso va a suceder recién cuando realmente esté fuera, que falta muy poco y me dé cuenta de que ya no los voy a ver. Ya no voy a estar a su lado”, acotó con la voz entrecortada.

La primera vez que dijo adiós a EEG

Sin embargo, esta no es la primera vez que Johanna San Miguel entristece a sus fans con su salida del programa. La primera vez fue en el 2015, por una escandalosa y mediática razón.

El empresario Jorge Bustamante Arce la denunció por agresión física, alegando que la presentadora de TV lo golpeó con un vaso de vidrio durante una fiesta que Efraín Salas realizó en el Hotel Bolívar. En aquella ocasión, la actriz se enfrentó a un fuerte conflicto legal, acaparando portadas en diferentes medios de comunicación.

Mathías Brivio se encargó de anunciar la salida de Johanna San Miguel, resaltando que fue ella quien decidió dar un paso al costado.

“Como se están dando cuenta, estoy yo solo en la conducción. Quiero empezar el programa, diciéndoles que Johanna ha decidido dar un paso al costado en el programa. Con todo el cariño es un vacío enorme que se va a sentir en esta familia. Su presencia es vital, es una decisión la cual respetamos y que a mí particularmente me deja un vacío enorme. Yo le mando un beso del fondo de mi corazón, te vamos a extrañar muchísimo”, indicó el conductor en el 2015.

Asimismo, dejó en claro que, como su gran amigo, conversó con Johanna San Miguel sobre el escándalo protagonizado, pero todo quedará en privado. “Y lo que conversamos, como siempre, son en privado, por teléfono o cara a cara. Te mando un beso enorme, gracias por todo lo que has dado en este programa. Te quiero infinitamente”, sentenció.

Johanna San Miguel pidió disculpas por sus actos y terminó regresando en el 2021. Desde aquella fecha solo ha tenido salidas temporales por temas de trabajo, vacaciones o salud.

¿Quién reemplazará a Johanna San Miguel en Esto es Guerra?

Tras el anuncio de la salida de Johanna San Miguel de Esto es Guerra, se especuló que Gian Piero Díaz regresaría a la conducción del reality, junto a Renzo Schuller. Muchos fans de Combate no dudaron en expresar su emoción, pues la dupla se juntaría después de muchos años.

Sin embargo, esta noticia fue descartada por el propio actor, quien a través de su red social indicó que sigue firme en Willax TV y no tiene intenciones de retirarse.

“¡De vacaciones! (rascándome con efecto) quiero que sepan que espero jubilarme en Willax jajaja. ¡Nos vemos pronto! De paso les cuento que se vienen novedades. Muy pronto les contaré”, escribió Gian Piero en su cuenta de Instagram, echando por la borda las ilusiones de los fieles fans de Combate.

Otro de los nombres que ha sonado fuerte es el de Katia Palma, quien ya ha reemplazado Johanna San Miguel en otra oportunidad.

