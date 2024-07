Brunella Horna le pide a Paolo Guerrero disculparse con ‘Chicho’ Salas y la UCV: “Por la vergüenza nacional”

Paolo Guerrero debe pagar si se quiere ir a Alianza Lima, según Brunella Horna. | Captura América TV/Liga 1

Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, confirmó en ‘América Hoy’ la conversación de su pareja con el periodista Gustavo Peralta y resaltó que es prácticamente imposible que Paolo Guerrero salga del club César Vallejo, menos aún después de su actitud reciente. El conflicto surgió el pasado sábado 13 de julio, cuando el futbolista se negó a debutar en el Torneo Clausura, generando una gran controversia.

“Paolo no será liberado, eso es algo que he discutido con Richard (Acuña). Él no está en Perú esta semana, ha viajado con sus hijos, pero dejó claro que si Guerrero quiere irse, tendrá que pagar”, dijo la empresaria, con un gesto de indignación.

El hijo de César Acuña había expresado su malestar tras la reciente derrota del equipo trujillano. Este le comunicó al hombre de prensa que, pese a la situación, no tiene intenciones de liberar al delantero de la selección peruana del club. Las especulaciones sobre la posible transferencia de a Alianza Lima han cobrado fuerza en días recientes, pero este incidente parece alejar esa posibilidad.

La esposa de Richard Acuña evidenció su molestia por la actitud del deportista en el reciente encuentro del equipo trujillano con Alianza Lima | América Hoy

Janet Barboza, también presentadora del magazine, añadió que una posible penalidad ascendería a un millón de soles, cifra que sorprendió a los demás participantes del programa. Además, comentó que el ‘Depredador’ nunca quiso formar parte del equipo norteño, a pesar de las condiciones favorables ofrecidas para concluir su carrera deportiva dignamente.

Le exige disculparse con el DT y sus compañeros

En un intento por buscar una solución, Brunella Horna ofreció un consejo a Paolo Guerrero. “Para calmar las aguas, espero que converse con su esposa, su madre, y regrese a entrenar como si nada hubiera pasado. Debería pedir disculpas a ‘Chicho’ Salas por la vergüenza nacional, a todos sus compañeros, y admitir que se le calentó la cabeza”, sugirió Horna.

El tema ha encendido las redes y los medios, con los aficionados pendientes de la respuesta del deportista de 40 años. Mientras tanto, la situación sigue tensa, y la expectativa crece en torno a los próximos pasos del delantero y su posible reconciliación con el equipo y su entrenador.

Brunella Horna culpa a Paolo Guerrero de la derrota de la UCV: "Fue una humillación pública"

Brunella Horna explota contra Paolo Guerrero

El futbolista Paolo Guerrero protagonizó un polémico episodio durante el encuentro entre UCV y Alianza Lima, el pasado 15 de julio. El jugador se rehusó ingresar al campo de juego cuando fue solicitado por el entrenador Guillermo Salas, generando reacciones adversas tanto en el público como en el equipo.

En ese sentido, Brunella Horna, esposa del vicepresidente del club trujillano, manifestó su disgusto por la actitud del pelotero. Su negativa al entrar en el momento solicitado por el DT fue percibida como una falta de respeto y profesionalismo.

“Para mi, sí (La UCV perdió por la falta de Paolo). El entrenador ya dejó todo el equipo y se fue a ver que pasaba con Paolo Guerrero porque nunca le ha pasado antes al ‘Chicho’ Salas. Esa es una humillación pública, cuando se ha visto eso antes”, manifestó.

En declaraciones posteriores, Ethel Pozo expresó su decepción con Paolo Guerrero, indicando que su actitud no es un buen ejemplo para los niños que lo admiran. En esa línea, subrayó la importancia de la obediencia y el respeto a la autoridad en el deporte, enfatizando que decir “no” al entrenador nunca es adecuado.

Brunella Horna sobre el futuro de Paolo Guerrero en la UCV: “Si quieres irte a Alianza Lima, paga tu penalidad”

“No es profesional, no es el buen ejemplo que miles de niños en el Perú admiran a Paolo Guerrero y no es jugar limpio. No se juega así el futbol, no se dice que no al entrenador, a la autoridad. Eso es lo que miles de hinchas le reclaman a Paolo Guerrero, como va a decir que no está apto”, señaló tajantemente.