Alejandra Baigorria revela entre lágrimas que su mamá le pidió perdón, pero reconoce: “Sé que lo volverá a hacer”

Alejandra Baigorria revela entre lágrimas que su mamá le pidió perdón. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 4 de junio, la conductora Magaly Medina comentó sobre la entrevista que Alejandra Baigorria concedió al segmento de entrevistas íntimas del programa ‘Estás en Todas’. Durante la entrevista, Baigorria abordó diversos aspectos de su vida, incluyendo los intensos intercambios en redes sociales con su madre, Verónica Alcalá, quien la había criticado públicamente por no ayudarla a comprar una camioneta nueva.

En la conversación, la exconcursante de reality no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las disputas y malentendidos con su madre. Alejandra compartió un episodio conmovedor en el que su madre le pidió perdón por lo sucedido. Entre lágrimas, Baigorria reveló que también la perdonó, y que ambas han logrado reconciliarse.

“Hay cosas por las cuales yo puedo entender a mi mamá y no la voy a juzgar nunca. Yo la entiendo también por lo que ella ha pasado y entiendo que de repente ella no está muy bien emocionalmente y a veces uno, pues, cuando no está bien, dice cosas que ni siquiera piensa y que ni siquiera siente. Si me dolió, si sufrí, si lloré. Ella me pidió perdón, y yo la perdono porque nadie es perfecto y porque es mi madre y sé que lo va a volver a hacer”, comentó Alejandra, visiblemente emocionada.

Magaly Medina se solidariza con Alejandra Baigorria sobre su madre.

Al ver las imágenes, Magaly Medina no dudó en solidarizarse con la empresaria y ofrecerle un consejo. Para la periodista, es necesario que Alejandra Baigorria le ponga límites a su madre para proteger su bienestar emocional. “Qué terrible, ¿no? Ella dice que su madre a veces habla cosas porque no está bien emocionalmente y por eso ella la entiende. Su madre le pidió perdón y ella la perdona, pero dice, ‘es mi madre y sé que lo volverá a hacer’. Es lo que dice al final, ¿no? Y sé que lo volverá a hacer. Qué pena, ¿no? Dice, yo entiendo por qué y es así, es un ser humano con errores”, dijo Magaly en un inicio asombrada.

“Pero yo digo a la familia directa, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a todos, también hay que aprender en la vida y eso te enseña la terapia: a poner límites. Creo que ella más bien ejerce el papel de madre con su propia madre, porque son los padres los que tienen que cuidar y proteger hasta cierto punto a sus hijos. Pero causarles pesares como estos, hacer llorar a esta chica que se ha dedicado a trabajar y ha sacado adelante a su familia, a mí realmente me parece de una inmadurez tremenda. Si los padres son inmaduros, si los padres tienen problemas emocionales, deberían ser ellos quienes acudan a terapia”, agregó.

“Que intenten ser mejores seres humanos, por sus hijos. Porque esta señora tiene cinco hijos, tiene a Alejandra, que además se ha hecho cargo, en diferentes circunstancias de la vida, de su madre y de sus hermanos. Acá conocemos bien la historia de Verónica Alcalá. No la vamos a airear en este momento, pero conocemos esas circunstancias. Pero creo que Alejandra tiene que pensar que ella no puede proteger eternamente a su mamá, no la puede proteger porque la que primero tiene que cuidarse y protegerse es su madre, la que tiene que crecer emocionalmente es su madre, así que ella hace muy mal en ser la cuidadora de su madre. Uno no puede ser cuidador de nadie, ni de tu madre, ni de tus hijos, ni de nadie, eternamente nadie hace eso”, concluyó.

