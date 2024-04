¿Quién estuvo en el palco presidencial durante el concierto del Grupo 5? Premier da respuesta inusitada

Fuente: TV Perú

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, replicó este miércoles a una consulta que formuló en la víspera el periodista Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina, quien difundió un clip del palco presidencial ocupado durante el último espectáculo que ofreció el Grupo 5 en el Estadio Nacional.

Acosta publicó el video en X, antes Twitter, dos días después de que la presidenta Dina Boluarte declarara ante el Ministerio Público por la investigación que enfrenta a raíz del llamado Rolexgate. “Se ha bailado rico desde el palco presidencial (sí, cedido al despacho de la Presidencia). ¿Quién? No sé. ¿Me ayudan a ver?”, escribió.

Esta zona reservada, con 24 asientos, se ubica en una posición privilegiada dentro de la infraestructura deportiva y está diseñada para albergar a jefes de Estado, altos funcionarios del gobierno, invitados especiales, dignatarios extranjeros, y en ocasiones, personas distinguidas.

La selección de quiénes lo pueden ocupar está a discreción de la Presidencia, el despacho de Dina Boluarte. Sin embargo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Adrianzén señaló que no tenía información de las personas que lo ocuparon el último domingo.

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, en una fotografía de archivo.

“Me va a disculpar, pero no tengo información de quiénes pueden haber ocupado el palco en la fecha que usted ha referido, si me refiriera más detalles... [pero] puedo asegurarle que yo no he sido”, dijo de manera escueta a un reportero que trasladó la pregunta. Posteriormente, dio por concluida la conferencia.

Polémica por entradas

En mayo de 2022, durante la administración del entonces presidente Pedro Castillo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) quedó implicado en un escándalo por la supuesta asignación inapropiada de entradas para el decisivo encuentro de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar, donde Perú enfrentó a Paraguay.

De acuerdo con la revista Sudor, distintos políticos, ministros, altos cargos gubernamentales y sus familiares consiguieron, en secreto, acceder a algunos de los 304 asientos de cortesía que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) disponía en el Estadio Nacional. Un informe de la Contraloría reveló más tarde que Rubén Trujillo, exdirigente del IPD, así como otros funcionarios, se favorecieron de estos boletos.

Entre los asistentes al partido estuvieron la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien fue acompañada por su esposo e hija, y compartieron espacio con la legisladora Rosangela Barbarán; el alcalde de Jesús María, Jorge Luis Quintana Godos; y la nieta de Víctor Andrés García Belaúnde.

Lady Camones, actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), acudió al evento con su esposo, padre, cuñado y suegro. La diputada Patricia Chirinos, por su parte, estuvo presente con su hijo.

Aunque el palco 5009 había sido asignado al expremier Aníbal Torres, él no asistió al partido, a diferencia de su hijo, su pareja y amigos. La entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo, Dina Boluarte, fue con su hermano Nicanor y su hijo. Rosendo Serna, exministro de Educación, asistió con sus cuatro hijos.

El destituido alcalde Jorge Muñoz fue otro de los invitados que finalmente no asistió, pero en su reemplazo acudieron su hermana y su cuñado.