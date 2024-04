Si usas Yape en tu negocio, ¿en que casos tienes que pagar comisión y cuánto te cobrarían?

Yape Empresa cobrará solo a los negocios, pero no todos los que usen la aplicación para sus ventas pagarán esta comisión. - Crédito Composición Infobae/Difusión/Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Recientemente, Yape sacó su nueva funcionalidad para negocios, llamada Yape Empresas, en la que se detalló que habría un cobro de una comisión por el total de ventas al día, una noticia que se difundió tan rápido que cayó en inexactitudes. Tal como contó Rufino Arribas Irazola, líder del equipo detrás de la aplicación, a Infobae Perú hace unos meses, “para la persona natural Yape siempre se va a mantener gratis”.

El cobro de comisión no solo no será para los usuarios normales de Yape, sino que inclusive solamente lo tendrán que asumir los negocios que accedan a Yape Empresas (estos no están obligados a hacer este cambio). ¿Qué se sabe de esta nueva función?

Yape Empresas: ¿qué se sabe sobre la comisión a las ventas?

“Yape Empresa es un servicio nuevo dentro del mismo aplicativo que, como todo servicio, tiene un costo, este es de 2,95% sobre las ventas del día que se reciban por QR y número de celular”, señaló la aplicación del BCP.

Yape Empresas iniciará a cobrar comisión desde el 30 de abril. - Crédito Composición Infobae

Contrariamente a lo que pensaban los usuarios de la aplicación, Yape detalló que este cobro es solo para negocios, y no afectará a millones de yaperos que usan la aplicación gratis. Esto es lo que debes saber:

El cobro de comisión solo se dará por Yape Empresa

Para acceder debes solicitar esta opción por medio de Whatsapp

Se cobrá 2,95% de comisión sobre los ingresos del día , desde S/10 (si se cobra menos de esta cantidad al día, no habrá comisión).

Se están ofreciendo 30 días gratis, sin esta comisión, hasta el 30 de abril.

Es decir, solamente si eres un negocio y, además, accedes a Yape Empresa, es que tendrás que pagar esta comisión. Asimismo, si al día tienes ventas de menos de S/10 no pagarás comisión. Si estas son de S/100, se te descontará S/2,95. Si son S/1.000, la comisión será de S/29,5.

Rufino Arribas Irazola, líder de Yape, resaltó que Yape siempre se mantendrá gratuito para las personas naturales. - Crédito Infobae/Paula Elizalde/Edwin Montesinos/Yape

Yape Empresa: ¿qué beneficios tiene?

Yape Empresa, el servicio exclusivo de la billetera digital del BCP, busca mejorar la experiencia en el cobro a clientes, así como el pago a los proveedores de empresas grandes, así como agilizar las transacciones comerciales y brindar, a su vez, una gestión eficiente para los negocios. Con esta funcionalidad:

Podrás recibir yapeos por encima de los S/25 mil 750 al mes (5 UIT) y realizar pagos de servicios de hasta S/3 mil al día.

Podrás descargar reportes de ventas y movimientos de hasta 90 días para entender mejor los ingresos y gastos del negocio.

Tendrás la oportunidad de añadir perfiles de “ayudantes”: la empresa puede elegir al personal que podrá verificar, desde su cuenta de Yape, que la venta se haya realizado de forma correcta. De esta forma, el dueño de la compañía ya no necesita dejar su celular en el negocio o estar inspeccionando los depósitos con los pantallazos .

Se te permitirá vincular la cuenta de Yape Empresa a pagos con Yape POS, solución que permite aceptar pagos con tarjeta de crédito.

Tendrás un canal de atención personalizado a través de WhatsApp

Si no tienes Yape Empresa, entonces tendrás un límite de monto máximo mensual para lo que recibas en tu Yape. Desde el 1 de abril, este monto máximo es de 5 UIT (S/25 mil 750) y este solo aplica para los yapeos directos a través de número de celular o código QR, y no para recaudar donaciones como lo suelen hacer las organizaciones sociales.

Como se sabe también, el límite máximo de monto que se puede enviar es de S/500 por yapeo. Asimismo, este monto también puede ser el límite máximo de envíos al día, pero se puede cambiar a S/950, e inclusive a S/2.000 al día.