Magaly Medina cuadra a Cecilia Tait por decirle fea: “¿Cuándo es su cumpleaños para regalarle un espejo?”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el más reciente episodio de ‘Magaly TV La Firme’ del 9 de abril, Magaly Medina respondió enérgicamente después de que Cecilia Tait la describiera como ‘fea’ durante una entrevista en su canal de YouTube con Natalia Málaga. La conductora de ATV defendió su apariencia y ofreció una respuesta decidida. ¿Qué desencadenó este enfrentamiento?

Todo comenzó cuando Tait interrogó a Málaga sobre rumores de una relación romántica con la cantante Eva Ayllón. En medio de la conversación, la exvoleibolista negó cualquier romance y afirmó que su relación era estrictamente profesional, aunque estaba acostumbrada a los rumores. En ese momento, Málaga planteó a Cecilia la hipotética situación de si ella tuviera una pareja lesbiana, y esta fuera la periodista de espectáculos.

“Es como que mañana te saquen a ti con... No sé. Oye, pero... A ti, con Magaly”, fue la consulta que le hizo Natalia. Como era de esperarse, la respuesta de Cecilia no se hizo esperar. En medio de sus declaraciones dijo que si a ella la ‘emparentan’ con Magaly no le gustaría, pues le parece ‘fea’.

Incluso Tait, advirtió que si fue homosexueal no se fijaría en una persona como la conductora del programa ‘Magaly TV La Firme’, pues buscaría enamorarse de personas bellas, ya que ella se considera una mujer muy guapa y bonita.

“A mí con Magaly. Bueno, es una género. Magaly no me gusta. ¡Ay, Dios! No me gusta. Yo siempre le he dicho a... Si yo tuviera que volverme gay, tendría que ser con alguien que supere a mi sexo o a todos los que yo admiro. Tendría que ser una mamacita regia. Pues yo no me voy a meter con una fea. Pues yo soy mamacita”, fue la contundente respuesta.

Ante esta situación, Magaly Medina no pudo contener su risa ante las declaraciones de Tait, mostrando su sorpresa por la respuesta de la exvoleibolista. Además, defendió su apariencia, asegurando que se considera ‘una mamacita bien rica’.

“Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Taí. Ella se alucina mamacita. Mírate en un espejo. Cuando sea su cumpleaños, averigüen para mandarle un espejo grande, inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso. A los chicos les da risa. A mí también, por supuesto, porque yo me considero una mamacita bien rica. Pero bueno, es. Además, no es mi amiga. Ella no es mi amiga”, fue la respuesta de la comunicadora.

Natalia Málaga habla sobre los rumores de una supuesta relación con Eva Ayllón

En una reciente intervención en el canal de YouTube de Cecilia Tait, Natalia Málaga respondió a las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con la cantante Eva Ayllón. La exvoleibolista no se guardó nada y ofreció una respuesta clara ante los cuestionamientos sobre su cercanía con la reconocida artista criolla.

Frente a las preguntas, Málaga no dudó en abordar el tema y ofreció una respuesta contundente. “Que hablen lo que les da la gana... la mente es morbosa. Me ven con Eva, me ven con mil personas y ya empiezan a alucinar. Es desagradable (aclarar), mira los títulos y mira los personajes, es como que mañana te saquen a ti con Magaly, bueno”, expresó la exvoleibolista para el canal online de la ‘zurda de oro’. Las declaraciones de Málaga ponen fin a las especulaciones sobre su relación con Eva Ayllón y reflejan su postura firme frente a los comentarios malintencionados.