Rodrigo González advierte a Julián Zucchi ante posible demanda: “Me haces gastar un sol y lo pagarás caro”

Rodrigo González en más de una oportunidad ha sido muy directo con acusaciones en su contra, y esta vez no dudó en responderle fuerte y claro a Julián Zucchi, quien lo acusó de haberle hecho mala fama con sus declaraciones por su separación de Yiddá Eslava.

En sus palabras, afirmó que iniciaría un proceso legal contra el presentador de Willax por las aparentes, afirmaciones en su contra y él no dudó en responder fuerte y claro. “Ni un voltio nos dan tus declaraciones absurdas, ridículas y patéticas. Se te nota demasiado, el intento, la desesperación por volcar el foco hacia ti, por no perder la atención para poder vender el show que viene. Por eso tienes que hacerte la víctima y lanzar hacia los otros algo que tú mismo y tu ex ha hecho público”, expresó al inicio.

Por otro lado, mencionó que no le da miedo lo que diga y menos teme por la advertencia de la abogada. “Cree que nos va a amenazar, cree que nos va a dar miedo, cree que nos va a dar algún tipo de reacción, que diga que él tiene una buena abogada, que nos va a mandar”, acotó el amigo de Gigi Mitre.

Señaló que solo sale a evidenciar estas amenazas para seguir vigente. “No nos vas a agarrar con los pantalones abajo. (...). Necesitas hacer estas cosas para mantener vigencia. Así como te calateas, calatea las que verdaderamente son tus intenciones, que desnuda tu verdadera alma y veo esto y pienso que bueno que Yiddá se lo sacó de encima y es narcisista, en mi opinión”, agregó en su descargo.

Finalmente, le advirtió que le podría costar caro el hecho de hacer un juicio en su contra, ya que las leyes han cambiado y, de perder, tendría que pagar toda una indemnización. “Te hago recordar que la ley ha cambiado, porque si nos haces un juicio y lo pierdes, vas a tener que asumir el gasto de todo. Ya no es como antes. Tú me haces gastar un sol por esto y lo vas a pagar más caro, no va a haber vida para que termines de pagar eso, por payaso de verdad. Te esperamos con una buena defensa como siempre”, sentenció.

¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Rodrigo González y Magaly Medina?

El día lunes, en un evento que captó la atención de numerosos seguidores, Julián Zucchi recurrió a una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para compartir una noticia que tomó por sorpresa a muchos: su inminente regreso a Argentina. Esta decisión, según explicó, fue motivada por la pérdida de su empleo, un revés profesional que Zucchi vincula directamente con las severas críticas que ha enfrentado recientemente. Estas críticas no provienen de cualquier fuente, sino de figuras mediáticas de gran influencia, como Rodrigo González y Magaly Medina, cuyas palabras parecen haber tenido un impacto significativo en la vida del artista.

El contexto de estas críticas se enmarca en una situación personal compleja para Zucchi, exacerbada cuando Yiddá Eslava, quien fuera su pareja, optó por hacer pública una situación dolorosa: la infidelidad de Zucchi, un acto que desembocó en la conclusión de su relación. Este escándalo, una vez expuesto a la luz pública, no tardó en ser material de discusión y análisis, especialmente en las plataformas y programas conducidos por mencionados comunicadores, González y Medina.

Ante este escenario, y en una muestra de su estado de ánimo y perspectiva frente a los hechos, Zucchi se manifestó a través de sus redes sociales, expresando un deseo profundo de reivindicación y justicia. Con un tono que denota tanto esperanza como desazón, hizo una declaración significativa: “Ojalá que algún día se demuestre que todo lo que dijeron Magaly y Peluchín fueron injurias, una campaña en mi contra”. Con estas palabras, Zucchi no solo deja entrever la profundidad de su herida emocional, sino que también señala directamente a quienes considera responsables de haber exacerbado su situación actual.