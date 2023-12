Polémicas de Dina Boluarte en 2023: “El país está en calma”, falta de meaculpa, y una mirada del Perú alejada de la realidad

Jefa de Estado reportó distintas polémicas durante su gestión. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

Dina Boluarte despide el 2023 como el personaje político más negativo, con solo el 9% de aprobación, según una encuesta realizada por Datum Internacional. Si bien la vergonzosa categoría se debe a la incapacidad de su gobierno para luchar contra el incremento de la delincuencia y crisis económica, también lo es por otras polémicas que se le atribuyen.

A continuación, Infobae Perú hizo un recuento de 10 situaciones en las que la mandataria fue protagonista y generó una ola de críticas:

1. “Puno no es el Perú”

A menos de dos meses de haber asumido el cargo como jefa de Estado, la representante de todos los peruanos tuvo una condenable frase que avivó las movilizaciones antigubernamentales. Durante una conferencia exclusiva a periodistas de la asociación de prensa extranjera en el Perú, tomó distancia de una de las regiones más golpeadas por la cantidad de fallecidos en las protestas.

“Tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y tranquilidad”, afirmó.

Puno no es el Perú, dijo esta tarde la presidenta Dina Boluarte. TV Perú

Ante la polémica, se publicó un mensaje a través de la cuenta oficial de Presidencia para aclarar que “no fue una expresión de discriminación ni soberbia”. “De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, agregaron.

2. Enfrentamiento con exasistente por presuntos aportes a su campaña

Pese a que Dina Boluarte ha intentado insistentemente alejarse de los distintos actos de corrupción que caracterizaron al gobierno anterior, lo cierto es que ella también ha recibido acusaciones de este tipo. Su exasesora en campaña electoral, Maritza Sánchez, reveló que la hoy presidenta habría recibido dinero de Henry Shimabukuro y otros empresarios.

Aunque la mandataria lo negó enfáticamente y dijo no haber recibido ni un sol de nadie, la extrabajadora mostró audios que complicarían su postura y ratificó lo expresado ante el Ministerio Público. “Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si va a brindar hotel o cómo es eso. ¿Ya? De manera muy sutil, con suma delicadeza… Te voy a agradecer. Gracias”, dice Boluarte en un audio de WhatsApp mandado a Sánchez, el pasado 22 de junio del 2021.

Exasistente de Dina Boluarte habla sobre los aportes de campaña. Canal N

3. Acusaciones de plagios en dos obras

Al mismo estilo de Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, la presidenta Dina Boluarte también fue acusada de haber copiado en más de una ocasión. El primer caso denunciado fue el libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, con el que postuló al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y por el que afronta una investigación que ha intentado prescribir.

Mandataria invocó la cuestionada ley respaldada por Alejandro Soto. | Punto Final

De acuerdo al programa antiplagios Turnitin, la obra cuenta con un 55% de similitud con otros trabajos que no han sido citados debidamente. Luego, se le acusó de haber copiado más de la mitad de otro libro titulado “Los Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú”. En respuesta, indicó que esta segunda obra “no se ofreció al público”.

4. Mea culpa por represión en protestas después de medio año

Aunque la cifra de muertos fue mayor a 60, hizo un mea culpa después de seis meses, durante su discurso por 28 de julio. “Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares, y también a los heridos”, mencionó.

En diálogo con Infobae Perú, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, resaltó el pedido, pero lo calificó de tardío: “De todas maneras se ha llegado a un punto de no retorno. [...]Ya no es posible reconstruir ese vínculo social o recuperar la confianza en una mandataria que es responsable de crímenes de lesa humanidad. No se puede ya retroceder el tiempo.”

Dina Boluarte pidió perdón por las muertes en las protestas. Canal N

5. “Malogran a propósito los equipos médicos”

Durante la ceremonia de inauguración del hospital de Chulucanas en Piura, en agosto, Dina Boluarte denunció que se estarían dañando intencionalmente equipos médicos de uso: “Que no suceda lo que sucede en los hospitales de Lima, que lo malogran a propósito, el tomógrafo, los ecógrafos, los rayos X para que a los pacientes los manden a las zonas privadas donde tienen sus acciones los médicos”, declaró la presidenta.

Sus declaraciones fueron rechazadas por la Federación Médica del Perú, la cual exigió que se disculpe ante el gremio. “Nos sentimos indignados por las declaraciones mal intencionadas de nuestra presidenta de la República”, declaró Danilo Salazar, representante de la agrupación.

6. El inexistente ‘Plan Boluarte’

“Aquí no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte”, indicó el premier Alberto Otárola el pasado 29 de agosto. Lo secundó el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, quien mencionó que, a diferencia de la estrategia efectuada en El Salvador, en el Perú se implementaría un programa “más preventivo a nivel social, obviamente, con un combate agresivo a la criminalidad”.

Alberto Otárola anuncia Plan Boluarte en lugar de Plan Bukele. TV Perú

Sin embargo, ante la falta de medidas contra la delincuencia, la presidenta rechazó la existencia de un proyecto denominada de esta manera y pidió a la prensa hacer preguntas “positivas”.

“El ‘plan Boluarte’ no existe, si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó. A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el ‘Perú Seguro’. Sabemos que la inseguridad ciudadana no es de ahorita, ahí también los medios que nos ayuden a dar noticias en positivo y no siempre en negativo”, señaló la mandataria durante la inauguración de la Línea 2 del Metro de Lima.

Dina Boluarte niega que exista 'Plan Boluarte'|RPP Noticias

7. Demora en rescate de peruanos en Israel

Aunque el conflicto árabe-israelí inició hace muchos años, el sábado 7 de octubre del 2023 se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamás que obligó a distintos gobiernos a enviar aviones humanitarios para rescatar a sus compatriotas. No obstante, pese a los pedidos de más de 100 peruanos, el Congreso de la República y la embajada del país en ese lugar, la gestión de Dina Boluarte fue una de las últimas en tomar acciones.

Luego de las críticas, la jefa de Estado anunció que, tras arribar en Roma, el avión presidencial llegará a Tel Aviv para rescatar a los conciudadanos.

8. “El Perú está en calma y paz”

Ante la sorpresa de todos los peruanos y frente a la comunidad internacional, la presidenta expresó una de las frases más desconectadas de su gestión. Desde la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), en Estados Unidos, sostuvo que el país “está en calma y paz”, pese a que la población que es víctima de una ola de inseguridad ciudadana.

Fuente: Canal N

Ante la polémica, la jefa de Estado se refirió a la desafortunada frase, pero, fiel a su estilo, evitó hacer un mea culpa e intentó justificarse. “Tenemos delincuencia, sí; pero [no] una guerra o lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa seguridad me refiero cuando me encuentro en el exterior y digo que el país es seguro”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “no es que esté en las nubes”. En otra de sus contradicciones, dijo que en el país ya no hay terrorismo, pero si recordamos las distintas declaraciones relacionadas con las protestas, asegura que detrás de las movilizaciones hay personas ligadas a grupos terroristas como Sendero Luminoso.

Dina Boluarte emite discurso en evento donde se galardonó al embajador de Perú en Israel. TV Perú

Al respecto, Raúl Castro, decano de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur (UCSUR), mencionó que la jefa de Estado perdió una gran oportunidad para hacer un pedido de trabajo coordinado con otras regiones.

“Debió decir que vivimos en un continente en amenaza de organizaciones criminales e intereses subalternos a fin de buscar una integracion continental para neutralizarlas. Al margen de las distancias ideológicas, es un tema que nos afecta a todos”, declaró para Infobae Perú.

9. Reunión fallida con Joe Biden, presidente de Estados Unidos

Pese a que se anunció por todo lo alto la supuesta reunión bilateral entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la I Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), se conoció que no existió.

En su lugar, solo hubo una foto y un recorrido por la Casa Blanca, confirmó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols.

Dina Boluarte y Joe Biden: funcionario norteamericano revela cómo fue y cuánto duró el encuentro en EE.UU. (RPP)

“En el salón esperando el inicio de la reunión plenaria y hablaron los dos líderes allí varios minutos. [...] El presidente Biden y la presidenta Boluarte estaban solos ahí con mis colegas del Consejo Nacional de Seguridad y después caminaron mano a mano al East Room, conversando”, mencionó en diálogo con RPP.

La mentira generó una gran polémica en el Perú que llevó a la renuncia de la entonces titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, y el embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza Cuadra.

10. Enfrentamiento con Patricia Benavides por denuncia constitucional

A un día de conocerse el allanamiento al Ministerio Público, la fiscal Patricia Benavides —señalada como líder de una organización criminal— anunció la presentación de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. En respuesta, la jefa de Estado tildó la medida de “deleznable maniobra política”.

“Utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretende distraer la atención de una denuncia gravísima contra la fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, mencionó.

Pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte en torno a la denuncia en su contra. TV Perú

Asimismo, expresó que, días antes, había sido notificada de la ampliación de la investigación por ocho meses. “Es extraño que el viernes se decida la continuidad y hoy [lunes] se denuncie ante el Congreso”, indicó.

Cabe mencionar que, pese a que la jefa de Estado constantemente niega su implicancia en las muertes por los enfrentamientos entre protestantes y policías, el exministro César Cervantes refirió ante la Fiscalía, de acuerdo a La República, que la política para afrontar las manifestaciones antigubernamentales vino de la propia jefa de Estado, como señala la Constitución Política.

“Está claro que el mayor activo afectado del gobierno de Dina Boluarte es la confianza, debido a la ausencia de transparencia, y ante un Ejecutivo descomunicado y desconectado de las realidades. La crisis de gobernabilidad [que la lleva a esos niveles de desaprobación] requieren otro tipo de discursos, mensajes claros, cercanía y definición de proyectos claves”, sentenció Castro.