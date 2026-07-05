Ailin Tokman: “Me costó entender que no había sido mi culpa, fui muy manipulada”

María Laura Santillán Con Ailin Tokman

Hace 6 años, tiene apenas 26, empezó a compartir recetas fáciles y ricas en sus redes y los chicos más jóvenes empezaron a seguirla. Eran tiempos de encierro, muchas personas cocinaban y publicaban sus recetas. Se fueron sumando seguidores sostenidamente estos años y hoy es una creadora de contenido muy popular, la siguen millones de personas, más de cinco millones y medio en Instagram y más de siete millones y medio en TikTok. ¿Cómo construyó semejante éxito? ¿Cuál es su secreto?

– Mucha gente publicaba durante la pandemia, gente estaba aburrida en la casa y se ponía a grabar videos de cocina, pero al año siguiente la pandemia frenó y creo que la gracia estuvo en seguir hasta en los momentos malos de las redes. Las redes tienen rachas en las no te quieren y las métricas están para abajo, y rachas en las que tenés millones y millones, no sé de qué depende. Me ha pasado tener épocas en que las visualizaciones bajaban un montón. Si lo pensás más racionalmente no importan solo las visualizaciones, lo importante es lo que comunicás.

– Pero vas viendo qué le gusta a la gente a través de las métricas únicamente, vos no tenés contacto con los medios tradicionales.

– Sí, es verdad, es impresionante cómo se llega en las redes sociales con perseverancia. Eso para mí es importante, en las caídas no tenés que dejar de subir contenido.

– Estudiabas ingeniería.

– Sí, estudié diseño industrial primero, siempre tuve mucha intriga de cómo hacen los objetos para funcionar, cómo se crea un objeto industrial. Pero la carcasa del objeto no es lo de adentro y arranqué Ingeniería Informática porque quería entender cómo funcionaban por dentro los objetos.

"Las redes tienen rachas en las no te quieren y las métricas están para abajo, y rachas en las que tenés millones y millones, no sé de qué depende", dijo Ailin Tokman (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Pero empezaste a hacer recetas y a mostrarlas en redes y decidiste estudiar cocina.

– Cuando empecé a subir recetas no sabía nada, agarraba la típica galletita de la pandemia, le ponía el dulce de leche encima, el chocolate y hacía el conito. Le ponía dulce de leche clásico, ni siquiera sabía que había que poner repostero. Conocí a Andy, mi novio, arrancando con las redes, él se había recibido de cocinero y me empezó a enseñar un montón de cosas. Y dije, tengo que estudiar la carrera, si voy a seguir con esto tengo que basarme en algo técnico. La carrera se llama Profesional Gastronómico, aprendés un poco de todo.

“LOS PRIMEROS DOS SEGUNDOS CON LOS QUE ATRAPAN A LA GENTE, LE BUSCO EL GANCHO, ALGO DISTINTO”

– ¿Qué creés que hay propio que a la gente le gusta?

– Ay, ¡qué difícil esa pregunta! Creo que la manera que tengo de editar, de comunicar en el inicio del video, eso para mí es lo más importante. El primer segundo y medio, los primeros dos segundos, son los que atrapan a la gente. Si quiero hacer un plato divino, riquísimo pero no tengo inicio, no lo hago. Hacés panqueques con dulce de leche, algo clásico, ¿cómo lo comunico para que la gente vea que es algo distinto y no es lo mismo de siempre? Es buscarle el gancho, hacerle algo distinto a la receta para que la gente se quede.

– A poco de haber empezado a publicar conociste a tu novio, Andrés Simon. Imagino que están 24 horas hablando de gastronomía porque los dos son cocineros.

– Sí, trabajamos juntos también, convivimos desde el principio. Arrancamos a subir recetas los dos en marzo del 2020 cada uno por su lado, en julio empezamos a hablar y en octubre empezamos a salir.

– Los dos se han vuelto muy populares.

– Es también la ayuda mutua que nos damos. Yo mil veces dije “no subo más contenido, no sirvo para esto, no sirvo para las redes”. Y él siempre estuvo empujando: sí, sos buenísima, al revés también. Andy sabía mucho más de cocina que yo y yo sabía mucho más de edición de videos, yo lo ayudaba a editar, él me ayudaba muchísimo a la cocina. Nos sumamos, acompañarnos y hacer lo mismo nos ayuda un montón.

– ¿Qué hacen en los tiempos libres?

– De todo. Jugamos a la Play, salimos mucho a comer, nos gusta ir una vez por semana a probar cafeterías distintas, somos muy catadores de café y medialunas. Nos vamos mucho de viaje también, jugamos mucho a las cartas, al chinchón.

"Arrancamos a subir recetas los dos en marzo del 2020 cada uno por su lado, en julio empezamos a hablar y en octubre empezamos a salir", contó Ailin Tokman

– Se van a casar.

– Nos vamos a casar, el año que viene va a ser la fiesta.

– ¿Qué tiene Andrés de especial?

– Todo, yo estoy re enamorada. A mí me hace reír mucho, para mí es esencial, me gusta reírme. Es muy pegado conmigo, es muy cariñoso conmigo, es muy atento. Lo que más me gusta es que aunque estemos hace seis años juntos, es como si fuera el primer día. Siempre estamos igual de bien. Hay gente que deja estar la relación, “si estamos hace seis años no tengo que conquistarla o conquistarlo”, nosotros siempre estamos haciéndonos sorpresitas, siempre estamos muy atentos el uno al otro.

– Son muy compañeros.

– Muy compañeros y muy detallistas. Y los dos somos muy parecidos, muy familieros, eso también me encanta de él.

– ¿Habías tenido un novio así, un par, un compañero?

– No, nunca, el amor de la secundaria tuve. Un lindo recuerdo, pero cuando cortás te das cuenta de un montón de cosas. No terminó de la mejor manera entonces no le vamos a dar entidad.

“TENÍA SOLO 15 AÑOS, ME COSTÓ MUCHO HABLARLO”

– Hace poco tiempo contaste que sufriste un abuso sexual.

– Sí.

– Cuando sucedió tenía solo 15 años, solo lo habías hablado con tu hermana y tu mamá, dijiste.

– Sí, en su momento. Me costó hablarlo y me costó también sacarlo a la luz en las redes, porque no es fácil contar las cosas en las redes, pero siento que ya pasó mucho tiempo, que lo pude procesar y que estaba lista para contarlo. También para que me escuchen otras mujeres a las que les ha pasado, muchos mensajes me llegaron diciendo “gracias por contarlo”, “gracias a que te vi, a que lo contaste, pude entender un montón de cosas y se lo pude contar a mi familia”. Siento que ayudé a muchas personas a que se animen.

“ME COSTÓ MUCHO ENTENDER QUE NO HABÍA SIDO MI CULPA Y DEJAR DE ESTAR AVERGONZADA”

– Pasaron muchos años hasta que te animaste a contárselo a toda tu familia.

– Sí. Yo estaba como avergonzada de mí misma en su momento, me costó mucho procesar lo que había pasado, entender que no había sido mi culpa y dejar de estar avergonzada. Y ahí fue cuando se lo pude contar a mi hermano y a mi papá.

María Laura Santillán con Ailin Tokman: fui abusada a los 15 años. Me costó entender que no había sido mi culpa, estaba muy avergonzada

“FUI MUY MANIPULADA, YO NO CONTÉ EN SU MOMENTO COMO HABÍA SIDO”

– Ellos no sabían nada.

- Lo que pasa es que en su momento yo no conté cómo realmente había sido, yo me lo disfracé a mí misma también, me lo creí de otra manera. Fui muy manipulada, lo comuniqué de la forma que pude y no fue la forma correcta, porque no fue realmente lo que había pasado lo que comuniqué.

– ¿Era una persona que conocían en la familia?

– Sí.

– ¿Cómo fue que te dijiste a vos misma que no fuiste abusada en ese momento?

– Es que fui muy manipulada. Yo era muy chica y me dejé llevar mucho, después me eché la culpa a mí. “Yo hice esto”, “yo hice lo otro”, y realmente no había pasado eso.

– Te sentías responsable, tenías 15, nada más. ¿Y era adulto el abusador?

– Sí. Así que me costó contarlo, ahora ya estoy mejor con el tema.

– ¿Te propuso en algún momento hacer la denuncia alguien de tu familia?

– Sí, pero yo sentí que me iba a terminar perjudicando más a mí el proceso, volver a lo que me había pasado. Entonces quise cortar ahí el tema.

“YO TENGO MIGRAÑAS DESDE LOS 15 AÑOS, NUNCA HABÍA ASOCIADO QUE ERA POR ESO”

– Cuando uno atraviesa una situación muy traumática hay cosas que bloquea.

– Sí, cien por ciento, hay muchas cosas que yo no tenía claras, con el tiempo te vas acordando de alguna que otra cosa, de algún que otro mensaje, de un poco más de detalle, porque en el momento bloqueás. Yo tengo migrañas desde que tengo 15 años, nunca había asociado que había sido por eso, pero de repente el cuerpo empieza a manifestar cosas que te guardás o cosas que negás. Viste como es la cabeza, el cuerpo bloquea y sale por algún otro lado, después de muchos años me di cuenta de eso.

"Sentí que me iba a terminar perjudicando más a mí el proceso, volver a lo que me había pasado. Entonces quise cortar ahí el tema", explicó Ailin Tokman en entrevista con María Laura Santillán

– ¿Al poder hablarlo ya está desbloqueado?

– Las migrañas siguen. Se me destrabó la cabeza hablando con un médico psicólogo, nunca lo había asociado. Fui a un osteópata que era psicólogo también y me empezó a preguntar desde hace cuánto tengo migrañas. Y empezamos a hablar de mí, de mi personalidad, de que yo soy muy culposa, de que miro mucho al resto que a mí y que me preocupo mucho por los demás. Me preguntó cuál fue el momento en la vida que más culpa sentí y mi cabeza me llevó a ese momento. Me preguntó qué edad tenía en ese momento y le dije 15 años. Te lo cuento ahora y me agarra piel de gallina de vuelta. En ese momento la cabeza me explotó, fue a los 15 años cuando me arrancaron las migrañas, no es casualidad. Pensé que tal vez me mejorarían las migrañas después de haber descubierto esto, pero…

– ¿No bajaron las migrañas después de contarlo todavía?

– No, convivo con ellas desde hace 11 años.

– ¿Será que todavía hay cosas bloqueadas?

– No lo sé.

– Las migrañas son la secuela física de ese episodio, ¿hay otras secuelas psicológicas? Fobias, miedos, inseguridades.

– Eso seguro. Yo soy muy insegura, muy culposa, yo me defino como culposa.

– ¿Te acordás cómo eras antes del abuso?

– Fue hace 11 años, no me acuerdo.

– ¿Qué suponés que pasó dentro tuyo que hoy, después de 11 años, lo podés conversar con tu papá y públicamente?

– Siento que lo pude procesar, entender lo que había pasado. Yo estaba mal porque había algo dentro de mí, no me sentía bien con lo que había pasado, con el tiempo me pude ir acordando de cosas, pude ir contándolo y pude descifrar que realmente lo que me pasó había sido eso.

– ¿Lo pudiste hablar con Andrés, tu novio, cuando lo conociste?

– Sí, él siempre lo supo.

"Yo soy muy insegura, muy culposa, yo me defino como culposa", expresó Ailin Tokman

“EN EL COLEGIO ALGUNAS PERSONAS SE ENTERARON QUE YO HABÍA ESTADO CON ESTA PERSONA. “SOS UNA TROLA”

– A veces después de un evento traumático uno quiere resetear todo. Hay gente que se separa o que cambia de amigos. ¿Te pasó en su momento? ¿Tenés los mismos amigos que a los 15?

– Sí, mis mejores amigas, con mi grupito del colegio cada tanto me junto también. Pero en su momento me quise cambiar de colegio por esto y porque me sentía mal. Algunas personas se fueron enterando de lo que “yo había hecho”, que había estado con esta persona y decían “sos una trola” y no sé qué. Me sentía tan mal que me quería cambiar de colegio.

– Se habían enterado que habías tenido relaciones sexuales y por eso pasabas a ser una trola en el grupo.

– Sí, una locura. Pero no eran mis amigas las que me decían eso.

– Atravesaste todo el proceso con “el que dirán” del colegio, que era bastante pacato.

– Es que era otra época. No justifico nada, obviamente, pero era otra época y las cosas se veían diferentes.

María Laura Santillán con Ailin Tokman: cuando se supo en el colegio que yo había estado con esta persona para muchos yo era una trola

– Vos estabas convencida, además, que habías tenido relaciones sexuales, no que te había abusado de un adulto.

– Claro, exactamente. Por eso me costó años procesarlo y me lo empecé a creer. En ese momento pasó y ya mi cabeza estaba seteada. “Hice esto”, “tengo la culpa”, “te dejé llevar”, “te dejé manipular”, con los años me di cuenta que no.

– Las estadísticas de mujeres abusadas y de mujeres acosadas son altísimas.

– Sí, lamentablemente sí, es una locura. Que hablen más mujeres es lo que te permite a vos también darte cuenta de lo que te pasó y poder procesarlo. Por eso yo también lo quise hablar.

– ¿Hablaste con otras mujeres que sufrieron por un abuso sexual?

– No, conozco otras mujeres que pasaron por eso lamentablemente. Pero no es que me junté a hablar de eso.

– ¿Cuesta hablarlo todavía? ¿Qué pasa con las millones de personas que te siguen después que lo contaste?

– A mí me daba miedo contarlo, pero una vez que sos fuerte y entendés, sabés que hay otras cosas que tienen más importancia que tu miedo a contarlo, que lo escuchen otras mujeres y que puedan sentirse acompañadas. Es el miedo al qué dirán. Pero cuando uno está seguro se anima.

– ¿Cómo organizas tu trabajo, trabajar y producir? ¿Cuánto tiempo le dedicás?

– Mucho tiempo. En la semana tres o cuatro días desde las nueve y media hasta que dura la luz, que en verano es hasta las seis. Por suerte trabajamos con una productora que nos ayuda en las compras del supermercado. La mise en place de las receta, dejar todo preparado antes de grabar. Para la cámara nosotros cortamos la cebolla, pero después hay que cortar cinco cebollas más mientras nosotros vamos grabando otras cosas. Nos ayuda con el tema de la limpieza, con la agenda, con hablar con las marcas.

“TENÉS QUE COMPRAR UNA PAPA HEGEMÓNICA, NO PODÉS COMPRAR CUALQUIER PAPA”

– ¿Hay que poner bello el lugar?

– No, eso no, eso es más que nada para producciones de televisión. En las redes siento que es mejor cuanto más natural mostrás la cocina, no es que ponemos flores de fondo. Está la tabla, de fondo la cocina y nosotros en el medio con el pedazo de matambre.

María Laura Santillán con Ailin Tokman: tenés que mostrar una papa hegemónica, no podés comprar cualquier papa

– Estudiaste diseño, seguro que el pedazo de matambre no es uno cualquiera.

– No, obviamente no, vas al supermercado y elegís lo más lindo, las verduras más lindas. No podés comprar cualquier papa, tenés que comprar medio hegemónica.

– ¿Cómo es una papa hegemónica?

– Mediana, limpita. Tratamos de que sea lo más hogareño posible, no es que compramos papa lavada, compramos la papa negra, la lavamos nosotros y no queda igual de limpia que la lavada. Tratamos de que sea…

– Color papa. ¿Cuál es la diferencia entre un matambre lindo y un matambre feo?

– Un matambre lindo no tiene agujeros, la grasa la limpiamos nosotros para que quede estético. Si tenés un bife de chorizo con un pedazo de grasa al costado, es bueno achicar esa grasa y que te quede más parejo. Está todo pensado detrás de las recetas.

“LA GENTE NO TIENE MUCHO TIEMPO, QUIERE RECETAS PARA TENER EN EL FREEZER, PARA SALIR DEL APURO”

– ¿La gente busca cocinar una receta tradicional de una manera fácil o busca que seas muy innovadora y que tires tu magia?

– Lo que más me doy cuenta que le sirve a la gente son las recetas para cuando no tenés mucho tiempo y tenés que resolver rápido, cosas para tener en el freezer, para tener almacenado. La gente no tiene mucho tiempo para dedicarle a la cocina, quiere salir del apuro. Ese tipo de recetas son las que más les gustan.

– Aprendiste a manipular los productos, verduras, carnes, cómo hacer para no contaminarlos. Un tema que transmitís y que tenemos que aprender todos.

– Sí, hay una materia en la carrera que se llama Seguridad e Higiene. Tenés que usar una tabla para las carnes y una tabla para los vegetales, la gente en la casa termina usando la misma tabla para todo, pero por lo menos tiene que estar bien limpita. No me pongo a dar una clase de Seguridad e Higiene, pero sí hay que tener todo limpito. Si usas cerdo por ejemplo, limpiar con alcohol la mesada para que no contamine. Nosotros siempre mantenemos todo bien limpio.

"Lo que más me doy cuenta que le sirve a la gente son las recetas para cuando no tenés mucho tiempo y tenés que resolver rápido", advirtió Ailin Tokman

– Y lavarte las manos a cada rato.

– Yo soy una enferma, me lavo las manos todo el día. Te juro que llegó un momento que se me secaba la piel.

– Todo lo que vamos a comer lo lavas. ¿Los huevos?

– ¿Los huevos? No, hay gente que los lava y hay gente que no.

– A veces la cáscara tiene algunas cosas pegadas.

– Sí, es verdad, pero dicen que lo protege. Hay mitos, no sé. Yo no los lavo.

– ¿Cuáles fueron los videos más virales que presentaste?

– Hubo épocas en las que cuando hacía recetas con el arroz que sobró, explotaban de vistas y hoy en día ya no tanto. Es muy difícil pensar ideas, tenemos 800 recetas publicadas, es muy difícil siempre hacer algo distinto. Hay épocas en las que funcionaba muchísimo cocinar algo con pechuga de pollo. Hay épocas en las que funciona mucho la papa. Nosotros hacemos de todo, pero lo que más funciona es cuando la gente ve queso derretido o recetas con papa o con pollo. Si les va bien es porque a la gente le gusta verlo.

– ¿Lo que a vos te gusta no lo hacés?

– Para las redes es distinto que lo que me cocino para mí. Me gusta mucho la comida asiática, cocino mucho con aceite de sésamo, con salsa de ostras y no me pongo hacer recetas con aceite de sésamo y salsa de ostras porque son ingredientes que son caros. Prefiero mostrar cosas más accesibles para la gente.

– Ese es uno de los secretos que tenés, los elementos que usás, los ingredientes que son accesibles.

– Tampoco voy a usar un horno de pizza, no tiene mucha gente. Trato de hacer la pizza al horno, más familiar.

"Me gusta mucho la comida asiática, cocino mucho con aceite de sésamo, con salsa de ostras", reveló Ailin Tokman (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¿A dónde querés llegar?

- Mucha gente nos pregunta si nos gustaría poner un restorán.

– ¿A los dos?

– Sí, a los dos. Porque como hacemos todo un conjunto siento que somos uno.

– Pero tienen cuentas separadas.

– Sí, cuentas separadas tenemos. Cada uno tiene sus trabajos. No nos fijamos mucho en eso, convivimos y esto lo paga uno, esto lo paga otro. A mí me gusta fluir, estamos bien así, nos gusta mucho subir recetas a las redes. En un futuro sí nos gustaría poner una cafetería con buenos laminados, ahora no lo estamos haciendo pero sí es un proyecto a futuro.

– ¿Una persona que es muy popular en redes puede vivir bien de esto de aquí en más?

– Sí, cien por ciento, se trabaja muy bien con las redes. Hay muchas marcas que quieren publicitar con la cocina. Muchas marcas de ingredientes de cocina, de utensilios, por suerte nosotros tenemos un montón de trabajo, estamos muy contentos con eso. Por eso te digo que estamos fluyendo.